El canal del Real Madrid acusa al Barcelona en el sangriento partido de Mbappé

El canal del Real Madrid acusó al Barcelona de no señalar un penalti sobre Kylian Mbappé en el partido contra el Girona, disputado ayer en la jornada 31 de La Liga.

Mbappé recibió un golpe en la cara de Víctor Reus dentro del área en los últimos minutos, con sangrado incluido, pero el árbitro Alberola Rojas no pitó penalti y el VAR, bajo la supervisión de Trujillo Suárez, no intervino.

En su programa de análisis, el canal blanco sentenció: «El equipo jugó mal, pero también sufrió un arbitraje vergonzoso».

El canal merengue añadió: «Por suerte tenemos muchas repeticiones, y en todas ellas se ve claramente que es un penalti claro. Es incluso un doble penalti, porque Víctor Reys también obstaculizó a Mbappé con la pierna. Estas son las consecuencias que paga el Real Madrid por Negreira... Lo que vemos es la Liga Negreira».

El Barcelona, recordemos, es investigado por presuntamente pagar, entre 2001 y 2018, a la empresa de José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros, a cambio de asesorías.



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