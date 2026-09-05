La cadena de televisión del Real Madrid aseguró que el penalti que Kylian Mbappé falló en el tiempo añadido del duelo entre el Real Betis y el conjunto blanco debería haberse repetido, al considerar que la decisión del árbitro de no señalar una infracción dentro del área generó una gran polémica.

Según el diario español As, el penalti que fue anulado en favor de Mbappé en el tiempo añadido del partido entre el Real Betis y el Real Madrid se ha convertido en uno de los casos más destacados de polémica en las primeras jornadas de la nueva temporada de LaLiga.

Minutos antes de la jugada decisiva, se anuló un gol del Real Madrid marcado por Carlos Espí, pero la mayor controversia estalló en el minuto 94, cuando el guardameta del Real Betis detuvo el disparo del delantero francés.

Los jugadores del Real Madrid protestaron por la presencia de un jugador del Real Betis dentro del área antes de la ejecución del disparo.

El árbitro tomó la decisión de no anular el penalti alegando interpretación, y el encuentro terminó con victoria del Real Betis por 1-0.

Esta decisión provocó un amplio debate, y también se pronunció sobre ella la cadena de televisión oficial del Real Madrid, poniendo el foco en el error del árbitro.

La cadena madridista consideró que el defensa tenía su pie derecho sobre la línea del área en el momento de la ejecución del penalti, antes de introducirse en ella, lo que influyó de forma directa en el final de la jugada. También hizo referencia a Héctor Bellerín, que tocaba la línea con uno de sus pies.

La cadena de televisión del Real Madrid criticó con dureza la actuación arbitral y describió lo sucedido como «una contradicción del árbitro» según lo que establece el reglamento, mostrando su sorpresa por «que un árbitro no conozca su propia normativa» y afirmando: «Es un error técnico».

Y añadió: «Si esto hubiera ocurrido con el Barcelona, se habría repetido el penalti, y si el gol de Espí hubiera sido del Barcelona, quizá no se habría anulado».

La cadena madridista también señaló que el penalti «no se repitió por omisión o falta de competencia».

La cadena madridista explicó en su análisis de la jugada: «No se sancionó la infracción (durante la ejecución del penalti), ya fuera por descuido o por falta de competencia».

Pese a las afirmaciones del equipo arbitral de que Marc Bartra no pisó la línea, la cadena del Real Madrid indicó que, incluso en caso de que no la hubiera tocado, se lanzó e intervino de forma directa en la jugada.

La cadena criticó que el árbitro del videoarbitraje asistente, Iglesias Villanueva, no avisara al árbitro de campo, Hernández Hernández, para repetir la jugada, al ser este quien tiene la decisión final, y cerró su postura clara tras esta polémica afirmando: «El penalti debería haberse repetido».



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