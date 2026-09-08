El campeón del mundo y el enigma de París en primer plano: ¿se han convertido los criterios de France Football en papel mojado?

La revista francesa "France Football" aparece cada año para anunciar la lista de nominados al Balón de Oro y, como viene siendo habitual en los últimos años, la polémica estalla en cuanto se revelan los nombres.

Siempre surge la duda sobre el grado de transparencia de este prestigioso galardón del mundo del fútbol y hasta qué punto se aplican los criterios anunciados a la hora de elegir a los nominados.

Y pese a los intentos de la revista francesa por actualizar los reglamentos y dotarlos de un carácter justo y objetivo, la lista de 2026 ha vuelto a generar controversia y plantea una pregunta: ¿una cosa son los criterios anunciados y otra muy distinta la realidad tangible sobre el terreno de juego?

Los criterios anunciados de "France Football": ¿papel mojado?

Según los criterios oficiales que adopta "France Football" para decidir la votación del Balón de Oro, la evaluación se basa en tres criterios principales y determinantes:

Rendimiento individual e impacto decisivo: medir el grado de aportación individual del jugador y sus cifras goleadoras y de asistencias en los grandes partidos.

Rendimiento colectivo y títulos: el grado de éxito del jugador a la hora de liderar a su equipo o su selección para conquistar títulos y competiciones oficiales durante la temporada.

Juego limpio y comportamiento deportivo: el respeto a las reglas del juego limpio y la encarnación del espíritu deportivo dentro y fuera del campo.

Pero al aplicar estos tres puntos a la lista anunciada para 2026, descubrimos una divergencia flagrante y una contradicción que resulta asombrosa, y que convierte la lógica de la selección en un enigma frente a las cifras y los hechos.

Oyarzabal y Torres: cuando la fama del Barcelona derrota al goleador del campeón del mundo

La lista de nominados al Balón de Oro de este año presenció lo que el diario español "Mundo Deportivo" calificó de gran injusticia.

La ausencia de Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, y la presencia de Ferran Torres, exjugador del Barcelona y actual jugador del París Saint-Germain, provocaron una gran polémica, e incluso una ola de indignación en España.

Oyarzabal firmó una temporada excepcional en todos los sentidos: fue el pilar fundamental de la Real Sociedad y la condujo a abrazar el título de la Copa del Rey, a costa del Atlético de Madrid.

Marcó 18 goles y dio 4 asistencias en 40 partidos la temporada pasada con la Real Sociedad, teniendo en cuenta que el equipo solo disputó LaLiga y la Copa del Rey.

Y Oyarzabal coronó su temporada con la huella más importante de todas: liderar a la selección española hasta el podio del título del Mundial 2026, donde fue el máximo goleador de "La Roja" en el torneo con 5 goles y titular en todos los partidos.

Y pese a todas estas cifras y a su destacado rendimiento individual, Oyarzabal no se encontró en la lista, que incluyó a 30 jugadores.

Por otro lado, encontramos que Ferran Torres sí está en la lista, y la paradoja aquí reside en que Torres fue el suplente directo de Oyarzabal en la selección española, y marcó un único gol, que llegó en el partido de la final ante Argentina y con el que La Roja selló el título.

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Y a nivel de clubes, Torres disputó 49 partidos en todas las competiciones con el Barcelona, marcó 21 goles y dio 3 asistencias, y se proclamó campeón de LaLiga con el Barça.

Y si los criterios se aplicaran realmente y Torres lo mereciera, según la opinión de quienes lo eligieron para la lista, ¿por qué no se incluyó a Oyarzabal?

Y aquí aflora otra pregunta: ¿juega el aura mediática un papel en la elección de los jugadores y decide la comparación entre ellos? Torres jugó en el Barcelona antes de su traspaso al París Saint-Germain, lo que lo situó bajo grandes focos mediáticos, mientras que Oyarzabal paga el precio de su lealtad a la camiseta de la Real Sociedad, lejos del bullicio de los clubes de élite y de gran masa social.





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Barcola y Mané: otro enigma en la lista del Balón de Oro

La polémica no se limitó únicamente al dúo de España, ya que medios de comunicación franceses reprobaron la ausencia de Bradley Barcola, exjugador del París Saint-Germain y actual jugador del Liverpool.

Bradley Barcola fue excluido de la lista, pese a los enormes logros que consiguió tras una llamativa trayectoria de brillantez con el París Saint-Germain y su sonado traspaso al Liverpool, contribuyendo de forma eficaz y decisiva a los títulos y a las grandes victorias.

Barcola marcó 13 goles y dio 7 asistencias en 49 partidos con el París la temporada pasada, y contribuyó al mayor logro con la revalidación del título de la Liga de Campeones de Europa.

También fue un elemento importante en la selección de Francia en el Mundial, donde marcó 3 goles y dio una asistencia.

Y estuvo ausente Désiré Doué, jugador del París, pese a que su registro fue espléndido: 28 partidos como titular, de 41, 13 goles y 11 asistencias con el París, con un total de 24 aportaciones.

El destacado extremo también añadió 3 goles y dos asistencias con la selección francesa.

Y los datos disponibles confirman su importancia en la Liga de Campeones de Europa, donde marcó 5 goles y dio 4 asistencias en 13 partidos del torneo europeo.

En cambio, la lista presenció la presencia de nombres en la misma posición o en otras posiciones ofensivas cuyas cifras y huella son mucho menores.

Por ejemplo, la lista incluyó en la posición de extremo al senegalés Sadio Mané, jugador del Al Nassr saudí, que participó en el Mundial y dio una asistencia, y Senegal no consiguió un gran logro, ya que se despidió del torneo en los dieciseisavos de final.

Y a nivel de clubes marcó 14 goles y dio 9 asistencias en 36 partidos, pero no fue el goleador del equipo, ya que le precedió Cristiano Ronaldo, con más del doble de su cifra goleadora (30 goles y 5 asistencias) y, con

todo, la estrella portuguesa tampoco estuvo presente en la lista de nominados al Balón de Oro.

¿Pierde el Balón de Oro su credibilidad?

La gran polémica suscitada en torno a los nombres que estuvieron presentes en la lista o que fueron excluidos coloca al Balón de Oro ante una pregunta muy recurrente entre los seguidores: ¿pierde el galardón su credibilidad?

Habrá que esperar hasta el anuncio oficial del ganador del premio en la gala que se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, y comprobar hasta qué punto se aplican los criterios que "France Football" asegura respetar siempre, pese a la polémica que suscita en los últimos años.

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