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Loai Mohamed

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El campeón del mundo cae; la remontada de Inglaterra mantiene intacto el logro de Marruecos

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.
Canadá
Marruecos

La República Democrática del Congo estuvo a punto de imitar a los Leones del Atlas.

El logro de Marruecos en los Mundiales se mantuvo intacto tras la remontada de Inglaterra ante la República Democrática del Congo.

La selección congoleña sorprendió al ir ganando por un gol hasta el último cuarto de hora del partido disputado este miércoles.

Sin embargo, Harry Kane marcó un doblete y dio la vuelta al marcador (2-1), clasificando a los Tres Leones para octavos, donde se medirá a México.

Tras este triunfo, Marruecos sigue siendo la única selección africana que ha eliminado a un campeón del mundo en eliminatorias, según «Stats Foot».

Lo consiguió al eliminar a España en octavos de final de 2022, en los penaltis.

En total, las selecciones africanas han jugado 10 eliminatorias contra campeones sin conseguir avanzar.

Inglaterra fue campeona en 1966 y España en 2010.

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