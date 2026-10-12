La Federación de Fútbol de Baréin anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el español Félix Sánchez para asumir la dirección técnica de la selección nacional, en sustitución del croata Dragan Talajić, quien dejó su cargo de mutuo acuerdo tras la temprana eliminación en la Copa del Golfo "Golfo 27".

La cuenta oficial de la selección bareiní en la plataforma "X" señaló que Sánchez comenzará sus funciones oficialmente durante el parón internacional del próximo mes de noviembre, y precisó que su elección se basó en su currículum y en su trayectoria como entrenador en los ámbitos continental e internacional.

La salida de Talajić se produjo después de que Baréin no lograra superar la fase de grupos de la "Golfo 27", ya que la selección encajó tres derrotas ante Catar, campeona de Asia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, en el marco de la competición del Grupo Segundo.

Sánchez cuenta con experiencia previa en el fútbol del Golfo, después de haber dirigido a la selección de Catar hasta la conquista del título de la Copa de Asia en 2019, y de haber estado al mando del equipo en su primera participación en la historia del Mundial, el que Catar albergó en 2022.

La Federación bareiní indicó que al técnico español le esperan importantes retos en la próxima etapa, en primer lugar la participación en la Copa de Asia 2027, además de la preparación para las eliminatorias del Mundial 2030.

Se espera que la Federación celebre una conferencia de prensa para presentar a Sánchez a los medios de comunicación en cuanto llegue a Baréin.