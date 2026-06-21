El campeón de Arabia Saudí: «No necesito demostrar nada... y por eso me sustituyeron»

Mikel Oyarzabal, estrella de la selección española, acaparó la atención en el partido contra Arabia Saudí del domingo por la noche en el Mundial 2026.

Marcó dos goles en la victoria por 4-0 en la segunda jornada del grupo.

En declaraciones a la televisión española, recogidas por Mundo Deportivo, Oyarzabal afirmó que lo más importante era cambiar la imagen tras el empate ante Cabo Verde.

«Estamos contentos porque hemos dado la vuelta a la situación y también por el rendimiento sobre el campo; ahora debemos seguir adelante», añadió.

Y añadió: «Estoy contento de haber podido ayudar al equipo de esta manera... En el último partido no estuve lo suficientemente presente, pero intenté ayudar lo mejor que pude».

Aseguró sentirse respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros y añadió: «No necesito demostrar nada; siempre he sentido el cariño de quienes me importan».

Por último, tranquilizó a todos al aclarar que su sustitución no fue por lesión.

Y añadió: «Todo va bien. Es normal que el entrenador quiera dar minutos a todos. Todos seremos importantes; cuando a uno le toque jugar, debe dar el 100 %, y cuando sea sustituido, el que entre debe hacer lo mismo».