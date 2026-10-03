Apenas había tenido tiempo la concentración de la selección de Egipto de tomar aire tras el inicio de su andadura en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, cuando estalló una nueva polémica a raíz de informaciones periodísticas que hablaban de tensión en las filas de Egipto, antes de que los responsables de la selección salieran a desmentir lo publicado y a subrayar la inexistencia de cualquier crisis entre el cuerpo técnico y los jugadores.

La selección de Egipto comenzó su recorrido en las eliminatorias con un empate sin goles ante Angola, antes de recuperar el equilibrio con una amplia victoria sobre Sudán del Sur por cinco goles a cero, mientras que cerrará su concentración con un partido amistoso frente a Sudáfrica, mañana domingo, en el estadio Internacional de El Cairo.

El periodista egipcio Ahmed Abdel Basset reveló, durante su aparición en el programa "Al-Kora Maa Fayek" en el canal "MBC Masr 2", detalles que, según dijo, tienen que ver con el ambiente de la concentración de la selección de Egipto.

Abdel Basset señaló que Jaled al-Derendeli, miembro de la junta directiva de la federación de fútbol y jefe de la delegación de la selección en Sudán del Sur, podría tomar medidas contra Ibrahim Hassan, director de la selección, en caso de presentar un informe que incluya detalles de lo ocurrido durante su etapa al frente de la delegación, aclarando que el asunto podría llegar hasta su destitución.

Habló asimismo de un estado de enfado entre varios jugadores de la selección hacia Hossam Hassan, el seleccionador, por lo que describió como excesos verbales contra los jugadores durante el partido ante Angola, y concretamente en el banquillo tras la salida de Mohamed Salah del terreno de juego.

















Añadió que Ibrahim Hassan dirigió expresiones ofensivas a algunos jugadores tras el partido, lo que provocó, según su versión, un estado de enfado dentro del equipo, antes de que Hossam Hassan intentara contener la situación, pedir disculpas y calmar los ánimos.

Ahmed Abdel Basset también afirmó que Mohamed Salah abandonó la concentración de la selección sintiéndose enfadado, y que lo ocurrido provocó un estado de tensión en las filas del equipo.

Según esa misma versión, los detalles de la crisis llegaron a Jaled al-Derendeli, con la indicación de la posible ausencia de algunos jugadores de la próxima concentración si continúa el estado de tensión.

Abdel Basset mencionó los nombres de Mohamed Salah, Omar Marmush y Mohamed Abdelmonem entre los jugadores que podrían no incorporarse a la próxima concentración, junto a otros futbolistas, si no se resuelve la crisis.









La selección de Egipto niega las ofensas y el altercado con Salah

En contrapartida, Mohamed Murad, el responsable de prensa de la selección de Egipto, se apresuró a desmentir lo publicado sobre la existencia de ofensas o altercados en las filas de la selección.

Murad aseguró, en declaraciones enviadas a los periodistas, que Ibrahim Hassan no insultó ni ofendió a ninguno de los jugadores de la selección durante el partido ante Angola ni tras su conclusión.

También negó la existencia de un altercado entre Hossam Hassan y Mohamed Salah, asegurando que los vídeos que aparecieron del seleccionador y el capitán de la selección en el banquillo no incluían ningún altercado entre ambos.

Aclaró que el cuerpo técnico no celebró ninguna reunión con los jugadores tras el partido, ya que los miembros del cuerpo técnico se encontraban en una pequeña sala del estadio de El Cairo, mientras que los jugadores estaban dentro del vestuario.

Añadió que todos se dirigieron después al hotel, donde Hossam Hassan se reunió con los jugadores en la mesa, y se preocupó por apoyarlos y levantarles la moral.

Murad recalcó que no existe ningún estado de enfado colectivo ni acuerdo entre grupos de jugadores para boicotear su incorporación a la selección en la próxima concentración.









Ibrahim Hassan eleva el tono: denuncia ante el fiscal general

Las repercusiones de la crisis no se detuvieron en los límites del desmentido, ya que Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, anunció la adopción de una medida legal contra el programa "Al-Kora Maa Fayek" a raíz de las declaraciones que abordaron lo que se dijo que ocurrió dentro de la concentración de Egipto.

Ibrahim Hassan dijo en declaraciones exclusivas al sitio web "Yalla Kora": "Presentaré una denuncia ante el fiscal general contra el programa Al-Kora Maa Fayek, y el abogado ya ha empezado a tomar las medidas".

Así, las informaciones que circulaban sobre el ambiente de la concentración de la selección de Egipto se convirtieron en una crisis pública entre una versión que habla de tensión y enfado dentro del equipo, y una respuesta oficial que niega esos detalles, mientras se espera que las medidas legales y los informes oficiales revelen la verdad de lo ocurrido durante el pasado periodo.