La carrera por albergar la final del Mundial 2030 se convierte en un duelo a tres bandas entre Madrid, Barcelona y Casablanca, después de que el estadio Spotify Camp Nou irrumpiera con fuerza en los cálculos de la organización, junto al Santiago Bernabéu y el Gran Estadio Hassan II de Marruecos.

Los planes iniciales situaban a Madrid al frente de las opciones españolas para albergar el partido final, pero Marruecos ha intensificado sus movimientos en los últimos meses para postular a Casablanca, en un momento en el que el Barcelona ha comenzado a impulsar su nuevo estadio, cuya capacidad se prevé que alcance los 104.000 espectadores de cara a 2030.

El Camp Nou cuenta con factores que respaldan su candidatura, entre ellos su gran capacidad y la remodelación integral del estadio, además de acoger la final de la Liga de Campeones de Europa en 2029. Asimismo, Joan Laporta, presidente del Barcelona, anunció el apoyo del club a la idea de albergar la final del Mundial, al considerar que la ciudad está capacitada para organizar el evento.

Por su parte, la candidatura de Madrid se apoya en la experiencia histórica y en la avanzada infraestructura del estadio Santiago Bernabéu, que ha sido objeto de una enorme remodelación cuyas inversiones acumuladas ascienden a cerca de 1.400 millones de euros hasta junio de 2026, además del desarrollo del entorno del estadio y de los medios de transporte que conducen a él.

En cuanto a Casablanca, presenta un proyecto colosal representado por el Gran Estadio Hassan II en Benslimán, con una capacidad proyectada de 115.000 espectadores, lo que lo convierte en el mayor de los tres estadios, con inversiones paralelas en la red de transporte, el aeropuerto y los ferrocarriles marroquíes.

Mientras que el Barcelona se arma con la capacidad y la remodelación, y Madrid aporta la experiencia de su estadio y la infraestructura existente, Casablanca apuesta por un proyecto de estadio colosal y por amplios movimientos institucionales.

La decisión final sigue estando en manos de la Federación Internacional de Fútbol, entre previsiones de que el escenario definitivo de la organización se determine durante el año 2028.

Esto coincide con el congreso de la FIFA en Rabat el 18 de marzo de 2027, en el que se celebrarán las elecciones a la presidencia de la federación, donde Gianni Infantino busca un nuevo mandato, en un momento en el que los tres candidatos esperan la resolución del expediente de la final del Mundial 2030.