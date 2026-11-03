El nombre del defensa argelino Achref Abada ha vuelto a situarse en el centro de los planes del Al-Ahly egipcio, en un nuevo movimiento que revela la insistencia de la directiva del conjunto rojo en reforzar su línea defensiva con un fichaje de peso durante el próximo mercado invernal, en medio de un especial interés del director técnico marroquí Hossein Ammouta por cerrar la contratación del jugador.

Según información exclusiva obtenida por el sitio "Africa Foot", el Al-Ahly ha renovado su interés en la contratación de Achref Abada, defensa del USM Alger, y ha vuelto a moverse para acelerar las negociaciones, con la esperanza de completar el fichaje durante el próximo mes de enero.

Este movimiento surge por deseo directo de Hossein Ammouta, quien ve en el defensa argelino una incorporación importante para su esquema defensivo, gracias a sus cualidades técnicas, su experiencia y su capacidad para ocupar más de una posición, características que el entrenador marroquí busca para reforzar la estabilidad defensiva de su equipo.

De acuerdo con la misma fuente, intermediarios cercanos al Al-Ahly han vuelto a abrir los canales de comunicación con los agentes del jugador, y se ha presentado una oferta oficial en un intento de convencerle de vivir una nueva experiencia en la liga egipcia.

Este movimiento refleja la insistencia de la directiva del Al-Ahly en cerrar la operación, que se ha convertido en una de sus prioridades durante el mercado invernal, sobre todo porque el club ya había mostrado su interés en incorporar al defensa argelino hace unos meses.

Achref Abada tiene 27 años y ha logrado consolidarse progresivamente entre los defensas más destacados de la liga argelina, después de iniciar su carrera en el Olympique de Médéa, antes de pasar al ASO Chlef en 2021, donde ofreció actuaciones notables que contribuyeron a aumentar su cotización, hasta su incorporación al USM Alger en enero de 2026.

El defensa internacional goza de un gran reconocimiento gracias a la variedad de sus funciones, pues domina el juego tanto en el centro de la defensa como en la posición de lateral derecho, lo que otorga al cuerpo técnico una flexibilidad táctica adicional, además de contar con una buena experiencia en las competiciones nacionales y con sus participaciones con la selección argelina.

En cuanto a los números, Abada disputó 6 partidos en la liga argelina con la camiseta del USM Alger durante la temporada 2026-2027, con un total de 529 minutos, sin marcar goles ni dar asistencias.

Sin embargo, el camino del Al-Ahly hacia el cierre de la operación no estará cubierto de rosas, dado que el jugador está vinculado a un contrato con el USM Alger que se extiende hasta junio de 2029, sin que exista una cláusula de rescisión que le permita marcharse a cambio de una cantidad determinada, lo que convierte la aprobación de la directiva del club argelino en el factor decisivo del futuro de las negociaciones.

Por tanto, el Al-Ahly estará obligado a alcanzar un acuerdo con la directiva del USM Alger para completar el fichaje, especialmente porque la salida del defensa no será posible sin su aprobación, a pesar de los renovados movimientos por parte de los intermediarios y los agentes del jugador.

Y entre el deseo de Ammouta de reforzar la línea defensiva y la determinación del Al-Ahly por incorporar al jugador, los próximos días serán decisivos para determinar el destino de la operación y si Achref Abada se convertirá en uno de los nuevos rostros de la fortaleza roja durante el próximo mercado invernal.