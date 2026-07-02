En México crece la confianza en que sus estrellas del fútbol llegarán lejos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y alzarán el trofeo el 19 de julio.
«El Tri», coanfitrión del torneo, fue uno de los tres equipos (junto con Francia y Argentina) que avanzaron invictos a la fase eliminatoria. Además, mantuvo su imbatibilidad defensiva al vencer a Ecuador en la ronda de 32 sin encajar gol.
Al ser anfitrión en 1970 y 1986 llegó a cuartos; ahora, con el apoyo local, busca igualar o superar ese logro.
Su próximo rival será Inglaterra, este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.
GOAL te muestra los posibles caminos y rivales de México hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para apoyarlo en su búsqueda de la gloria.
Calendario y resultados de México en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado / Entradas
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica (13:00 CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
México ganó 2-0
Jueves 18 de junio
México vs. Corea del Sur (19:00 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
México ganó 1-0
Miércoles 24 de junio
México vs. República Checa (19:00 h CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
México ganó 3-0
Martes 30 de junio
México vs. Ecuador (19:00 h CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
México ganó 2-0
Domingo 5 de julio
México vs. Inglaterra (18:00 h CST)
Estadio Azteca (Ciudad de México)
El camino de México hacia la final del Mundial 2026
Tras ganar el Grupo A, estas son sus posibles fechas, horarios y sedes hasta la final del 19 de julio.
Tras vencer a Ecuador en la ronda de 32, México enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca. El Tri solo ha perdido dos veces en este escenario desde 1966.
En cuartos, BrasiloNoruega; en semis, Argentina o Colombia; y en la final, quizá España, Francia o Portugal.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
5 de julio (18:00 CST)
Octavos de final
Estadio Azteca (Ciudad de México)
México vs. Inglaterra
11 de julio (17:00 h, hora del Este)
Cuartos de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partido 99: vs. Brasil o Noruega
15 de julio (15:00 h, hora del Este)
Semifinales
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partido 102: vs. ganador del partido 100
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Grupo A – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
México
3
3
0
0
6
0
+6
9
Clasificado
2.º
Sudáfrica
3
1
1
1
2
3
-1
4
Clasificado
3.º
Corea del Sur
3
1
0
2
2
3
-1
3
Eliminado
4.º
República Checa
3
0
1
2
2
6
-4
1
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de México
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de México?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares. En reventa y mercados secundarios las cifras suelen ser aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de México para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Defensas
Edson Álvarez
Fennerbache
César Montes
Lokomotiv de Moscú
Johan Vásquez
Génova
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Centrocampistas
Luis Chávez
Dinamo de Moscú
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK de Atenas
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético de Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Delanteros
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
Pumas de la UNAM
Armando González
Chivas / Guadalajara
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