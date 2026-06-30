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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de México hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

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Raúl Jiménez
Santiago Giménez

¿Dónde jugarán los coanfitriones del Mundial y a quién podrían enfrentarse si llegan a la final?

En México crece la confianza en que sus estrellas del fútbol llegarán lejos en el Mundial de la FIFA 2026 y alzarán el trofeo el 19 de julio.

La selección mexicana, «El Tri», coanfitriona del Mundial, es una de las tres selecciones (con Francia y Argentina) que han avanzado a octavos con un récord perfecto: tres victorias y cero goles recibidos.

Al organizar el Mundial en 1970 y 1986 llegó a cuartos de final en ambas ocasiones; ahora, con la garantía de jugar en casa en la ronda de 32 y, de ganar, en octavos, busca igualar o superar esas hazañas.

El próximo martes 30 de junio reciben a Ecuador en el Estadio Azteca.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de México en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado / Entradas

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica (13:00 CST)

Estadio Azteca, Ciudad de México

México ganó 2-0

Jueves 18 de junio

México vs. Corea del Sur (19:00 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

México ganó 1-0

Miércoles 24 de junio

México vs. República Checa (19:00 h CST)

Estadio Azteca, Ciudad de México

México ganó 3-0

Martes 30 de junio

México vs. Ecuador (19:00 h CST)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

El camino de México hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo A, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Si México vence a Ecuador el martes y Inglaterra supera a la República Democrática del Congo, se verían las caras en octavos en el Azteca. El Tri solo ha perdido dos veces en este estadio desde 1966.

En cuartos podría toparse con Brasil, en semis con Argentina o Colombia y en la final con España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local)

Fase

Sede

Posible enfrentamiento

Entradas

30 de junio (19:00 h CST)

Octavos de final

Estadio Azteca (Ciudad de México)

México vs. Ecuador

Entradas

5 de julio (18:00 h CST)

Octavos de final

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Partido 92: vs. Inglaterra o República Democrática del Congo

Entradas

11 de julio (17:00 h, hora del Este)

Cuartos de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partido 99: vs. ganador del partido 91

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 102: vs. ganador del partido 100

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Grupo A – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

México

3

3

0

0

6

0

+6

9

Clasificado

2.º

Sudáfrica

3

1

1

1

2

3

-1

4

Clasificado

3.º

Corea del Sur

3

1

0

2

2

3

-1

3

Eliminado

4.º

República Checa

3

0

1

2

2

6

-4

1

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de México

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de México para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Defensas

Edson Álvarez

Fennerbache


César Montes

Lokomotiv de Moscú


Johan Vásquez

Génova


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Centrocampistas

Luis Chávez

Dinamo de Moscú


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK de Atenas


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético de Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Delanteros

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

Pumas de la UNAM


Armando González

Chivas / Guadalajara

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