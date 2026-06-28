El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.
Su optimismo creció tras la goleada ante Croacia en el debut, aunque el equipo no brilló contra Ghana ni Panamá y terminó primero de grupo. Así llegó a dieciseisavos, donde enfrentó a la República Democrática del Congo.
Llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿será 2026 su año? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y sus posibles rivales.
Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
Estadio AT&T, Dallas
Inglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
Estadio Gillette, Foxborough
0-0
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)
Estadio MetLife, East Rutherford
Inglaterra ganó 2-0
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo L, Inglaterra ya conoce las fechas, horarios y sedes de sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Si vence a la República Democrática del Congo, en octavos le podría esperar México en el Estadio Azteca: «El Tri» solo ha perdido dos veces en partidos oficiales allí desde 1966.
En cuartos podría medirse a Brasil, en semis a Argentina o Colombia y en la final a Alemania, España, Francia o Portugal.
Fecha (hora local de KO)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
1 de julio (12:00 h, hora del Este)
Octavos de final
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Inglaterra vs. República Democrática del Congo
5 de julio (18:00 h, hora central)
Octavos de final
Estadio Azteca (Ciudad de México)
Partido 92: vs. México o Ecuador
11 de julio (17:00 h, hora del Este)
Cuartos de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partido 99: vs. ganador del partido 91
15 de julio (15:00 h, hora del Este)
Semifinal
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partido 102: vs. ganador del partido 100
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Grupo L – Clasificación final
Clasificación
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Clasificado
2.º
Croacia
3
2
0
1
5
5
0
6
Clasificado
3.º
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Clasificado
4.º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500–6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 - 2.030
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Puesto
Jugador
Club actual
Porteros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defensas
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Delanteros
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitán)
Bayern de Múnich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli