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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: octavos contra México, escenarios del cuadro y calendario

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Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

No te pierdas a Inglaterra en el Mundial: conoce sus partidos y rivales.

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 gracias a un gol agónico de Harry Kane en Atlanta.

El domingo 5 de julio los espera México en el Azteca.

Tras alcanzar las semifinales en 2018 y los cuartos en 2022, ¿podrá llegar a la final en 2026? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y los posibles rivales en su búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Estadio

Resultado final / Entradas

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)

Estadio AT&T, Dallas

Inglaterra ganó 4-2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)

Estadio Gillette, Foxborough

0-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)

Estadio MetLife, East Rutherford

Inglaterra ganó 2-0

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Inglaterra ganó 2-1

Domingo 5 de julio

México vs. Inglaterra (18:00 h CST)

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Entradas

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras ganar en la ronda de 32 a la República Democrática del Congo, Inglaterra se enfrenta a un difícil reto: visitar a México, anfitrión del torneo, en los octavos de final. “El Tri” solo ha perdido dos veces en partidos oficiales en el Estadio Azteca desde 1966.

En cuartos podría cruzarse con Brasil, en semis con Argentina o Colombia y en la final con España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible enfrentamiento

Entradas

5 de julio (18:00 CST)

Octavos de final

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Inglaterra vs. México

Entradas

11 de julio (17:00 h, hora del Este)

Cuartos de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partido 99: vs. ganador del partido 91

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 102: vs. ganador del partido 100

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Grupo L - Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Clasificado

2.º

Croacia

3

2

0

1

5

5

0

6

Clasificado

3.º

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Clasificado

4.º

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y Cuartos

Semifinales y Final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200–500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 - 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defensas

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Delanteros

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitán)

Bayern de Múnich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli