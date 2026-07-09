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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: cuartos de final contra Noruega, eliminatorias, la carrera por la Bota de Oro y más

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Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

No te pierdas a Inglaterra en el Mundial: conoce sus partidos y rivales.

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Primeros de grupo tras dos triunfos (Croacia y Panamá) y un empate (Ghana), eliminaron a la República Democrática del Congo en dieciseisavos y a la anfitriona México en el Azteca.

El sábado 11 de julio, en Miami, les aguarda un duelo europeo contra la Noruega de Erling Haaland.

Tras llegar a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿podrá esta vez alcanzar la final? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y los posibles rivales en su búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado / Entradas

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)

Estadio AT&T, Dallas

Inglaterra ganó 4-2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)

Estadio Gillette, Foxborough

0-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)

Estadio MetLife, East Rutherford

Inglaterra ganó 2-0

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Inglaterra ganó 2-1

Domingo 5 de julio

México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Inglaterra ganó 3-2

Sábado 10 de julio

Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Entradas

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo L, estos son los partidos que disputará de seguir adelante hasta la final del 19 de julio.

Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para los cuartos ante Noruega. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con un penalti de Wayne Rooney.

De ganar, se medirá en semifinales con Argentina o Suiza y en la final con Francia, España o Bélgica.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

11 de julio (17:00 h, hora del Este)

Cuartos de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Inglaterra vs. Noruega

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 102: vs. Argentina o Suiza

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. Francia/España/Bélgica

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en los cuartos de final contra Marruecos, Kylian Mbappé lidera la clasificación junto a Lionel Messi. Harry Kane (6 goles) y Jude Bellingham (4) también aspiran al título.

Jugador (Selección)

Goles

Próximo partido – Entradas

Lionel Messi (Argentina)

8

vs. Suiza – Entradas

Kylian Mbappé (Francia)

8

contra España o Bélgica – Entradas

Erling Haaland (Noruega)

7

contra Inglaterra – Entradas

Harry Kane (Inglaterra)

6

contra Noruega - Entradas

Ousmane Dembélé (Francia)

5

contra España o Bélgica - Entradas

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Jude Bellingham (Inglaterra)

4

vs. Noruega – Entradas

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (España)

4

vs Bélgica – Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

9–11 de julio

Cuartos de final

450–1 775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo L – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos disputados

V

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Clasificado

2.º

Croacia

3

2

0

1

5

5

0

6

Clasificado

3.º

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Clasificado

4.º

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defensas

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Delanteros

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitán)

Bayern de Múnich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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