El camino de España hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Portugal, escenarios del cuadro, calendario y más información

España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero los campeones del mundo 2010 y actuales campeones de Europa ya han recuperado el rumbo.
Primera de grupo, La Roja inició la eliminatoria goleando a Austria en dieciseisavos: Mikel Oyarzabal firmó dos de los tres tantos y ya lleva cuatro en el torneo. España y México siguen como las únicas selecciones que aún no han encajado gol.
Su próximo desafío, el lunes 6 de julio en Dallas, será un apasionante duelo de octavos de final contra Portugal.
GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para ver a España en su búsqueda de la gloria.
Calendario y resultados de España en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local)
Sede
Resultado final / Entradas
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
0-0
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
España ganó 4-0
Viernes 26 de junio
Uruguay vs. España (18:00 h, hora central)
Estadio Akron, Zapopan
España ganó 1-0
Jueves 2 de julio
España vs. Austria (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
España ganó 3-0
Lunes 6 de julio
Portugal contra España (14:00 h, hora central)
Estadio AT&T, Arlington
El camino de España hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo H, estos son los posibles cruces hasta la final del 19 de julio.
Tras vencer a Austria, La Roja se mide a Portugal en Dallas en octavos. Es el primer duelo mundialista entre vecinos ibéricos desde el 3-3 de 2018, cuando Ronaldo firmó un hat-trick y forzó el empate con un tiro libre en el 88’.
En cuartos se medirían a Estados Unidos o Bélgica; en semis, a Francia o Marruecos, y en la final a Brasil, Argentina, México o Inglaterra.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
6 de julio (14:00 h CDT)
Octavos de final
Estadio AT&T, Arlington
España vs. Portugal
10 de julio (12:00 h PT)
Cuartos de final
Estadio SoFi, Inglewood
Partido 98: vs. EE. UU. o Bélgica
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
Partido 101: vs. ganador del partido 97
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 102
Grupo H – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
España
3
2
1
0
5
0
+5
7
Clasificado
2.º
Cabo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Clasificados
3.º
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminado
4.º
Arabia Saudí
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de España
Esta es la situación actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
4–7 de julio
Octavos de final
240–640 dólares
650–4.200 $ (1.518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic de Bilbao
Defensas
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic de Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Centrocampistas
Álex Baena
Atlético de Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
París Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Delanteros
Borja Iglesias
Celta de Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic de Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 combinan tradición y modernidad. adidas presenta un diseño que une los colores clásicos con detalles actuales para la campaña de La Roja en Norteamérica.
La camiseta local añade un toque contemporáneo a la icónica combinación de rojo y amarillo. El fondo rojo liso acoge finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo nacionales. En la nuca se lee «ESPAÑA», un detalle que lleva el espíritu del país a cada partido.
Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, para un conjunto que une tradición y tecnología.
Cómo ver los partidos de España con una VPN
Una VPN, como ExpressVPN, crea una conexión segura y cifrada.
Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.