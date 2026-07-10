España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero pronto recuperó el rumbo.
Primera de grupo, La Roja arrolló a Austria en dieciseisavos. Luego, ante Portugal, Mikel Merino marcó en el descuento para el 1-0. En cuartos, España sufrió el primer gol ante Bélgica, pero Merino volvió a salir del banquillo para dar el 2-1.
Su siguiente reto será la semifinal contra Francia en Dallas el martes 14 de julio. Mantente al día con GOAL.
Calendario y resultados de España en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
0-0
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
España ganó 4-0
Viernes 26 de junio
Uruguay vs. España (18:00 h, hora central)
Estadio Akron, Zapopan
España ganó 1-0
Jueves 2 de julio
España vs. Austria (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
España ganó 3-0
Lunes 6 de julio
Portugal contra España (14:00 h, hora central)
Estadio AT&T, Arlington
España ganó 1-0
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
España ganó 2-1
Martes 14 de julio
Francia contra España (14:00 h, hora central)
Estadio AT&T, Arlington
El camino de España hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio.
Tras vencer a Austria, Portugal y Bélgica en la fase eliminatoria, su siguiente rival será Francia en semifinales y, en la final, se medirá a Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
14 de julio (14:00 h CDT)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
España vs. Francia
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el Francia-Marruecos de cuartos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos, aún aspira a un lugar en el podio.
Jugador (Selección)
Goles
Próximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)
8
vs. Suiza – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)
8
contra España - Entradas
Erling Haaland (Noruega)
7
contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)
6
vs. Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)
5
contra España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)
4
vs. Noruega – Entradas
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)
4
vs Francia – Entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de España
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas?
La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares. En reventa y plataformas secundarias las cifras suelen ser aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en reventa
14–15 de julio
Semifinales
930–3295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Grupo H – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos
V
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
España
3
2
1
0
5
0
+5
7
Clasificado
2.º
Cabo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Clasificados
3.º
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminado
4.º
Arabia Saudí
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminado
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic de Bilbao
Defensas
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic de Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Centrocampistas
Álex Baena
Atlético de Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
París Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Delanteros
Borja Iglesias
Celta de Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic de Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 combinan tradición y modernidad. adidas presenta un diseño que une los colores clásicos con detalles actuales para la campaña de La Roja en Norteamérica.
La camiseta local añade un toque contemporáneo a la icónica combinación de rojo y amarillo. El fondo rojo liso acoge finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo nacionales. En la nuca se lee «ESPAÑA», un detalle que lleva el espíritu del país a cada partido.
Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.
Cómo ver los partidos de España con una VPN
Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en Internet.
Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de emisión y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.