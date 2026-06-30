Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Spain TicketsBuy Spain Kits

Traducido por

El camino de España hacia la final del Mundial: detalles de los partidos de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

SHOPPING
Tickets
España
World Cup
L. Yamal

¿Dónde jugarán los campeones del Mundial 2010 y a quién podrían enfrentarse si llegan a la final?

España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero los campeones de 2010 se repusieron y, ya en la fase eliminatoria, buscarán mejorar.

Tras ese sorprendente empate sin goles en su debut, La Roja le endosó cuatro a Arabia Saudí, gracias a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, y venció 1-0 a Uruguay en uno de los duelos estelares de la fase de grupos.

Su siguiente reto será el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium: los octavos de final contra Austria.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para apoyarlos.

Calendario y resultados de España en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

0-0

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

España ganó 4-0

Viernes 26 de junio

Uruguay vs. España (18:00 h, hora central)

Estadio Akron, Zapopan

España ganó 1-0

Jueves 2 de julio

España vs. Austria (12:00 h PT)

Estadio SoFi, Inglewood

Entradas

El camino de España hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, siempre que avance a la final del 19 de julio.

Si vence a Austria, se medirá en octavos a Portugal o Croacia en Dallas. Un posible derbi ibérico sería el primer cruce desde el 3-3 de 2018, cuando Ronaldo firmó un hat-trick y forzó el empate con un tiro libre en el 88’.

En cuartos podría medirse a EE. UU. o Bélgica, en semifinales a Francia o Marruecos y en la final a Brasil, Argentina, México o Inglaterra.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible enfrentamiento

Entradas

2 de julio (12:00 h PT)

Octavos de final

Estadio SoFi, Inglewood

España vs. Austria

Entradas

6 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Octavos de final

Estadio AT&T, Arlington

Partido 93: vs. Portugal o Croacia

Entradas

10 de julio (12:00 h PT)

Cuartos de final

Estadio SoFi, Inglewood

Partido 98: vs. ganador del partido 94

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Semifinales

Estadio AT&T, Arlington

Partido 101: vs. ganador del partido 97

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 102

Entradas

Grupo H – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos disputados

PJ

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

España

3

2

1

0

5

0

+5

7

Clasificado

2.º

Cabo Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Clasificado

3.º

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Eliminado

4.º

Arabia Saudí

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de España

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic de Bilbao

Defensas

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic de Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Centrocampistas

Álex Baena

Atlético de Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

París Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Delanteros

Borja Iglesias

Celta de Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic de Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 combinan tradición y modernidad. adidas presenta un diseño que une los colores clásicos con detalles actuales para la campaña de La Roja en Norteamérica.

La camiseta local añade un toque contemporáneo a la icónica combinación de rojo y amarillo. El fondo rojo limpio acoge finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo nacionales. En la nuca se lee «ESPAÑA», un detalle sutil que lleva el espíritu del país a cada partido.

Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.

Cómo ver los partidos de España con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada a Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se transmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.