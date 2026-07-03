El camino de Canadá hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Marruecos, escenarios del cuadro, calendario y más información

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está siendo inolvidable para Canadá. Tras ganar 6-0 a Catar y clasificarse por primera vez para la fase eliminatoria, su objetivo es llegar lo más lejos posible.

Cayeron ante Suiza en el cierre del grupo, pero terminaron segundos y enfrentaron a Sudáfrica en Los Ángeles. En un duelo apretado, el capitán Stephen Eustáquio anotó en el añadido y desató la locura de la afición.

Aunque no volverá a jugar en casa en este torneo, la afición lo arropará en cada estadio. El sábado 4 de julio se medirá a Marruecos en Houston con un puesto en cuartos en juego.

Deja que GOAL te muestre las posibles rutas y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo conseguir entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Partidos y resultados de Canadá en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado / Entradas Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00 h EDT) BMO Field, Toronto 1-1 Jueves 18 de junio Canadá vs. Catar (15:00 PDT) BC Place, Vancouver Canadá ganó 6-0 Miércoles 24 de junio Canadá vs. Suiza (12:00 h PDT) Estadio AT&T, Arlington Suiza ganó 2-1 Domingo 28 de junio Sudáfrica vs. Canadá (12:00 h PT) Estadio SoFi, Inglewood Canadá ganó 1-0 Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos (12:00 h, hora central) Estadio NRG, Houston Entradas

El camino de Canadá hacia la final del Mundial 2026

Tras quedar subcampeón del Grupo B, Canadá avanza a la siguiente ronda.

Tras eliminar a Sudáfrica en la ronda de 32, Canadá se mide a Marruecos en octavos en Houston. Los Leones del Atlas quieren demostrar que su pase a semifinales en Catar no fue casualidad.

De avanzar, se mediría a Francia o Paraguay en cuartos, a España, Portugal, EE. UU. o Bélgica en semis y, quizá, a Brasil, México, Inglaterra o Argentina en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 4 de julio (12:00 h CDT) Octavos de final Estadio NRG, Houston Canadá vs. Marruecos Entradas 9 de julio (16:00 h, hora del Este) Cuartos de final Estadio Gillette, Foxborough Partido 97: vs. Francia o Paraguay Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: contra España/Portugal/EE. UU./Bélgica Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo B – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Suiza 3 2 1 0 7 3 +4 7 Clasificado 2.º Canadá 3 1 1 1 8 3 +5 4 Clasificado 3.º Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Clasificado 4.º Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Canadá

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias, aunque con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 $ (1.134 $) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Canadá para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Canadá en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Maxime Crépeau Orlando City SC

Dayne St. Clair Inter Miami CF

Owen Goodman Crystal Palace Defensas Alphonso Davies (capitán) Bayern de Múnich

Alistair Johnston Celtic

Moïse Bombito OGC Niza

Derek Cornelius Rangers / Marsella

Richie Laryea Toronto FC

Luc de Fougerolles F.C.V. Dender E.H. / Fulham

Alfie Jones Middlesbrough

Niko Sigur HNK Hajduk Split

Joel Waterman Chicago Fire FC Centrocampistas Stephen Eustáquio FC Porto

Ismaël Koné Olympique de Marsella / Sassuolo

Tajon Buchanan Villarreal CF

Jonathan Osorio Toronto FC

Mathieu Choinière Los Ángeles FC

Ali Ahmed Norwich City F.C.

Nathan Saliba R.S.C. Anderlecht

Liam Millar Hull City A.F.C.

Jacob Shaffelburg Los Ángeles FC / Toronto

Jayden Nelson Austin FC Delanteros Jonathan David Juventus FC

Cyle Larin Southampton F.C. / Mallorca

Tani Oluwaseyi Villarreal CF

Promise David Royale Union Saint-Gilloise

Tienda: Equipaciones de Canadá para el Mundial de la FIFA 2026

Las equipaciones de Canadá para el Mundial 2026 reflejan identidad, ambición y un diseño llamativo.

Nike ha creado un diseño a medida para la nación anfitriona. Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, la selección masculina de Canadá afronta su Mundial en casa con la identidad «Full Tilt», que mezcla tradición, innovación y simbolismo nacional.



La equipación local mantiene el rojo tradicional y añade un moderno gráfico de hoja de arce en dos tonos, símbolo nacional.

Los detalles técnicos recuerdan a la ropa de montaña canadiense, mientras que los ribetes negros aportan contraste. La tecnología Aero-FIT garantiza ventilación y comodidad.

El resultado es una equipación clásica y enérgica, lista para brillar en casa.

Cómo ver los partidos de Canadá con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada a Internet.

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