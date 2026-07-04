Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Argentina TicketsBuy Argentina Kits

Traducido por

El camino de Argentina hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Egipto, escenarios del cuadro, calendario y más información

SHOPPING
Tickets
World Cup
Argentina
L. Messi

¿Dónde jugarán los actuales campeones del Mundial y a quién podrían enfrentarse si llegan hasta la final?

Desde que Brasil lo hiciera en 1962, ningún campeón ha repetido título mundial. Pero la actual campeona, Argentina, aspira a lograrlo en el Mundial de la FIFA 2026, con Lionel Messi liderando el camino.

La fase de grupos fue fácil para la Albiceleste de Lionel Scaloni, pero sufrió ante la valiente Cabo Verde y llegó a la prórroga en Miami, en los dieciseisavos de final.

Ahora apunta a Egipto, rival de octavos que se medirá en Atlanta el martes 7 de julio.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales de Messi hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Estadio

Resultado / Entradas

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina ganó 3-0

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 2-0

Sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 3-1

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)

Estadio Hard Rock, Miami Gardens

Argentina ganó 3-2 (en la prórroga)

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras eliminar a Cabo Verde en la ronda de 32, Argentina se mide a Egipto en octavos. La Albiceleste acumula 10 partidos sin perder en la fase final del Mundial, desde su sorpresiva caída ante Arabia Saudí en 2022.

En cuartos podría medirse a Suiza o Colombia; en semis, a Brasil, Noruega, México o Inglaterra; y en la final, a Francia, España o Portugal.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

7 de julio (12:00 h, hora del Este)

Octavos de final

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Argentina vs. Egipto

Entradas

11 de julio (20:00 h, hora central de EE. UU.)

Cuartos de final

Estadio Arrowhead, Kansas City

Partido n.º 100: vs. Suiza o Colombia

Entradas

15 de julio (15:00 h CDT)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Partido 102: vs. Brasil/Noruega/México/Inglaterra

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Grupo J – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Clasificado

2.º

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Clasificados

3.º

Argelia

3

1

1

1

5

7

-2

4

Clasificado

4.º

Jordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser variables. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

4–7 de julio

Octavos de final

240–640 dólares

650–4.200 $ (1.518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marsella


Juan Musso

Atlético de Madrid

Defensas

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique de Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marsella


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampistas

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter de Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi (capitán)

Inter de Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter de Milán


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo, Argentina, estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una nueva equipación local de adidas que celebra sus logros y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada a Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo favorito en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google