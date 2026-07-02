El camino de Argentina hacia la final del Mundial: partido de la ronda de 32 contra Cabo Verde, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

Desde 1962, cuando Brasil lo consiguió, ningún campeón ha repetido título en la Copa del Mundo. Pero la actual campeona, Argentina, aspira a lograrlo en el Mundial de la FIFA 2026, y gran parte del mérito se debe a Lionel Messi.

Hasta ahora todo ha ido sobre ruedas para la Albiceleste de Lionel Scaloni, una de las tres selecciones que ganaron todos sus partidos antes de la fase eliminatoria. Messi marcó en cada victoria de Argentina en la fase de grupos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Ahora apunta a Cabo Verde, rival de la ronda de 32 que enfrentará en Miami el viernes 3 de julio.

Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina ganó 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 3-1 Viernes 3 de julio Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET) Estadio Hard Rock, Miami Gardens Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Al haber terminado primera del Grupo J, estas son las fechas, horarios y sedes de sus partidos, de cara a la final del 19 de julio.

Si Argentina supera a Cabo Verde en la ronda de 32, se medirá a Australia o Egipto en Atlanta en octavos. La Albiceleste acumula nueve encuentros sin perder en Copas del Mundo tras caer sorpresivamente ante Arabia Saudí en su debut de 2022.

En cuartos podría medirse a Suiza o Colombia, en semis a Brasil, México o Inglaterra, y en la final a Francia, España o Portugal.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 3 de julio (18:00 h, hora del Este) Octavos de final Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentina vs. Cabo Verde Entradas 7 de julio (12:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Partido 95: vs. Australia o Egipto Entradas 11 de julio (20:00 h, hora central de EE. UU.) Cuartos de final Estadio Arrowhead, Kansas City Partido 100: vs. ganador del partido 96 Entradas 15 de julio (15:00 h CDT) Semifinales Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Partido 102: vs. ganador del partido 99 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo J – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Clasificado 2.º Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Clasificado 3.º Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Clasificado 4.º Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares. En reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marsella

Juan Musso Atlético de Madrid Defensas Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marsella

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Estrasburgo Delanteros Lionel Messi (capitán) Inter de Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milán

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la nuca se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

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