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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Argentina hacia la final del Mundial: cuartos de final contra Suiza, eliminatorias, la carrera por la Bota de Oro y más

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L. Messi

¿Dónde jugarán los actuales campeones del Mundial y a quién podrían enfrentarse si llegan hasta la final?

La emoción está garantizada cuando Argentina salte al campo en el Mundial 2026. No creíamos que se pudiera superar aquel épico encuentro contra Cabo Verde. Nos equivocamos. Los campeones defensores parecían condenados al fracaso cuando perdían 2-0 ante Egipto a los 67 minutos de su partido de octavos de final. Y entonces se produjo una de las mayores remontadas de la historia del Mundial.

Lionel Messi, tras fallar un penalti, asistió en el primer gol de Romero y marcó el empate. En el 92’, Enzo Fernández cabeceó el 3-2 y desató la locura albiceleste en Atlanta.

Ahora la Albiceleste de Lionel Scaloni viaja a Kansas City para enfrentar a Suiza en cuartos de final el sábado 11 de julio.

Deja que GOAL te muestre el camino y los posibles rivales que esperan a Messi y compañía de aquí a la final del Mundial, el 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlos en acción mientras intentan revalidar su título mundial.

Partidos y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado / Entradas

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina ganó 3-0

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 2-0

Sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 3-1

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)

Estadio Hard Rock, Miami Gardens

Argentina ganó 3-2 (en la prórroga)

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Argentina ganó 3-2

Sábado 11 de julio

Argentina vs. Suiza (20:00 h CDT)

Estadio Arrowhead, Kansas City

Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo J, estas son sus posibles fechas, horarios y sedes hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Egipto en octavos, Argentina se mide a Suiza en cuartos. La Albiceleste suma 11 partidos invicta en fases finales desde su sorpresiva caída ante Arabia Saudí en 2022.

Si superan a Suiza, se medirán con Noruega o Inglaterra en semifinales y, después, con Francia, España o Bélgica en la final.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

11 de julio (20:00 h CDT)

Cuartos de final

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina vs. Suiza

Entradas

15 de julio (15:00 h CDT)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Partido 102: Por confirmar vs. Noruega o Inglaterra

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: Por confirmar vs. Francia, España o Bélgica

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en cuartos de final contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. El argentino ha marcado en nueve partidos mundialistas consecutivos, racha que inició en los octavos de Catar 2022 ante Australia.

Jugador (Selección)

Goles

Próximo partido – Entradas

Lionel Messi (Argentina)

8

vs. Suiza – Entradas

Kylian Mbappé (Francia)

8

contra España o Bélgica – Entradas

Erling Haaland (Noruega)

7

contra Inglaterra - Entradas

Harry Kane (Inglaterra)

6

contra Noruega - Entradas

Ousmane Dembélé (Francia)

5

vs. España o Bélgica - Entradas

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Jude Bellingham (Inglaterra)

4

vs. Noruega – Entradas

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (España)

4

vs Bélgica - Entradas


Lionel Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos en seis ediciones (2006-2026).

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

Situación actual de venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

9–11 de julio

Cuartos de final

450–1 775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo J – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos

V

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Clasificado

2.º

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Clasificados

3.º

Argelia

3

1

1

1

5

7

-2

4

Clasificado

4.º

Jordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marsella


Juan Musso

Atlético de Madrid

Defensas

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique de Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marsella


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampistas

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter de Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi (capitán)

Inter de Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter de Milán


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo, Argentina, estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una nueva equipación local de adidas que celebra sus logros y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada a Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo favorito en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.


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