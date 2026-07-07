La emoción está garantizada cuando Argentina salte al campo en el Mundial 2026. No creíamos que se pudiera superar aquel épico encuentro contra Cabo Verde. Nos equivocamos. Los campeones defensores parecían sentenciados al perder 2-0 ante Egipto a los 67 minutos de su partido de octavos. Ahí comenzó una de las mayores remontadas de la historia del Mundial.

Lionel Messi, tras fallar un penalti en la primera parte, asistió en el primer gol de Romero y luego igualó el marcador. En el 92’, Enzo Fernández cabeceó el 3-2 y desató la locura de la afición albiceleste en Atlanta.

Ahora la Albiceleste de Lionel Scaloni viaja a Kansas City para enfrentar a Suiza en cuartos de final el sábado 11 de julio.

Deja que GOAL te muestre el camino y los posibles rivales que esperan a Messi y compañía de aquí a la final del Mundial, el 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlos en acción mientras intentan revalidar su título mundial.

Partidos y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina ganó 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Argentina ganó 3-1 Viernes 3 de julio Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET) Estadio Hard Rock, Miami Gardens Argentina ganó 3-2 (en la prórroga) Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Argentina ganó 3-2 Sábado 11 de julio Argentina vs. Suiza (20:00 h CDT) Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Egipto en octavos, Argentina se mide a Suiza en cuartos. La Albiceleste suma 11 partidos sin perder en fases finales desde su caída ante Arabia Saudí en 2022.

Si superan a Suiza, se medirán con Noruega o Inglaterra en semifinales y, después, con Francia, Marruecos, España o Bélgica en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible enfrentamiento Entradas 11 de julio (20:00 h CDT) Cuartos de final Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina vs. Suiza Entradas 15 de julio (15:00 h CDT) Semifinales Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Partido 102: vs. Noruega o Inglaterra Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs Francia/Marruecos/España/Bélgica Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Lionel Messi lidera la Bota de Oro del Mundial 2026 tras anotar su octavo gol ante Egipto. Ya suma nueve partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo, racha que inició en los octavos de final de Catar 2022 contra Australia.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 7 contra Marruecos - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 contra Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 4 vs. Marruecos – Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Bélgica - Entradas



Lionel Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos en seis ediciones (2006-2026).

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

Situación actual de venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo J – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos V E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Clasificado 2.º Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Clasificados 3.º Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Clasificado 4.º Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marsella

Juan Musso Atlético de Madrid Defensas Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marsella

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Centrocampistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Estrasburgo Delanteros Lionel Messi (capitán) Inter de Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milán

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca sus tres títulos mundiales (1978, 1986 y 2022). En la nuca se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

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