Apenas 21 días los separan en la partida de nacimiento, pero su trayectoria dentro del Barcelona avanza en dos direcciones distintas, unidas por una misma y amarga realidad: la dificultad de abrirse camino hacia un equipo repleto de estrellas.

Esta es la historia del egipcio Hamza Abdelkarim y el belga Jesse Bisiwu, dos talentos que se entrenan a diario con el primer equipo, pero que aún llaman con fuerza a la puerta de Hansi Flick.

Dos caminos distintos y un mismo destino

El Barcelona optó por dos estrategias diferentes para gestionar a sus dos joyas. Hamza Abdelkarim, nacido el 1 de enero de 2008, y Jesse Bisiwu, nacido el 22 de enero del mismo año, están presentes a diario bajo las órdenes de Flick.

Pero, por decisión del club, Hamza no juega con el filial en los días de partido y permanece en la lista del primer equipo, mientras que a Bisiwu se le pide adquirir experiencia y jugar con el Barcelona Atlètic.

Gestionar a estos talentos requiere una enorme paciencia por parte de los jugadores y sus familias, y Flick ha demostrado que prefiere el mérito a la edad, pero los números hasta ahora son duros.

El egipcio Hamza Abdelkarim solo ha jugado 4 minutos oficiales esta temporada de un total de 6 partidos (5 en LaLiga y uno en la Liga de Campeones), que fueron ante el Rayo Vallecano.

En cuanto al belga Bisiwu, se suponía que iba a disputar su primer partido con el Barcelona Atlètic el pasado domingo en Logroño, pero sobre un mal terreno de césped artificial que generó una amplia polémica dentro del club acerca de su idoneidad para jugar.

Un muro llamado Raphinha y Jesús

A la espera de la rotación que Flick prometió, según el diario español "Sport", la situación de Hamza parece mejor en teoría al estar siempre con el primer equipo, pero choca con un enorme muro ofensivo, pues por delante de él en la posición de delantero puro están Raphinha, convertido en el "delantero decisivo" del que no se puede prescindir, y Gabriel Jesus, con un amplio historial.

Y es lógico que, si Flick hace una rotación el miércoles ante el Racing de Santander, sea Jesus quien tenga la oportunidad primero, ya que solo ha jugado 16 minutos hasta ahora: 9 minutos en Mestalla y 6 minutos en la Liga de Campeones ante el Feyenoord, en los que marcó un gol.

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En cuanto al camino de Bisiwu, parece más complicado; Flick quiere que progrese primero con el filial y, si es ascendido, encontrará por delante a Gordon y Adjei en la banda izquierda, la posición en la que el belga prefiere jugar con su pierna débil.

Dos caminos distintos, pero que confirman la confianza absoluta del club en ellos; el Barcelona renovó el contrato de Hamza Abdelkarim hasta el 30 de junio de 2030 con una enorme cláusula de rescisión de 150 millones de euros, y pagó 8,5 millones de euros por el fichaje de Bisiwu. La confianza existe, y ahora llega el turno de la paciencia para demostrar su valía.