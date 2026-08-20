El Calcio, pasión saudí: una historia de amor italiano que trascendió los límites de los estadios

Trasnochaban hasta las primeras horas de la mañana para seguir un partido en Italia, memorizaban los nombres de las estrellas y los clubes, y discutían sobre sus resultados como si se tratara de los equipos de su propia ciudad. Así comenzó el amor por el fútbol italiano en generaciones de aficionados de Arabia Saudí, antes de que, con el paso de los años, se convirtiera en una parte arraigada de la cultura futbolística del país.

El nuevo documental «Il Calcio: pasión saudí», presentado por stc tv en colaboración con Footballco, documenta este viaje que empezó frente a las pantallas de televisión y continuó con el desarrollo de la tecnología, la aparición de las plataformas digitales y las peñas de aficionados, hasta que la pasión por el Calcio llegó a los estadios saudíes.

El film se extiende durante unos 20 minutos y se remonta a los años en los que acceder a los partidos de la Serie A requería mucha espera y búsqueda, cuando el aficionado apuntaba la hora del partido y se preparaba para trasnochar con el fin de ver a su equipo favorito.

Con el paso del tiempo, la relación superó los límites de seguir los partidos, y cada aficionado tuvo un club al que defender, amigos con quienes compartir la pertenencia y rituales propios que se repetían con cada jornada del Calcio.

Cinco ciudades que resumen la historia



El film se desplaza entre Riad, Yeda, Kuwait, Roma y Milán, para contar una misma historia desde ángulos distintos.

En Arabia Saudí, la cámara se encuentra con los aficionados que vivieron los inicios de esta pasión, mientras que en Italia regresa a la cuna de los clubes y del torneo que forjaron esta relación.

El viaje revela cómo el amor por el Calcio cruzó miles de kilómetros y luego se asentó en el corazón de aficionados saudíes que lo conservaron durante años y lo heredaron a sus hijos.

Voces ligadas a la memoria del Calcio



El film recupera los recuerdos de la Serie A a través de nombres que quedaron ligados en la mente del público árabe a esta competición.

Hisham Al-Khalsi, uno de los presentadores de programas de Calcio más célebres del mundo árabe, participa en la evocación de la etapa durante la cual los programas de televisión contribuyeron a presentar a las estrellas y los clubes de la Serie A ante el público.

Asimismo, el comentarista Khaled Al-Ghoul habla de los años en los que su voz quedó ligada a los partidos más importantes del Calcio, mientras que Michele Ciccarese, director comercial y de marketing de la Lega Serie A, pone de relieve la importancia de Arabia Saudí y de la región en el presente y el futuro de la competición.

El film también concede espacio a los aficionados del Calcio en Arabia Saudí, empezando por las personas que fundaron las peñas y participaron en los antiguos foros, hasta llegar a una nueva generación que encontró esta pasión ante sí a través de las plataformas digitales.

De los foros a las peñas de aficionados



El desarrollo de la relación no se detuvo en el seguimiento de los partidos.

Con la expansión de internet, los foros y los grupos de conversación se convirtieron en un punto de encuentro para los seguidores de la Juventus, el Milan, el Inter y el Nápoles, antes de que estas concentraciones se trasladaran a peñas más organizadas.

Con el tiempo, los partidos se convirtieron en una ocasión para reunirse con los amigos, vestir las camisetas de los clubes, intercambiar debates, celebrar las victorias y sobrellevar las derrotas con personas que compartían la misma pertenencia.

El film capta esta transformación a través de aficionados que pertenecen a dos generaciones distintas, para comparar la experiencia de ver el fútbol en el pasado con la forma de seguir el Calcio hoy.

Cuando el Calcio llegó a Arabia Saudí



La celebración por parte de Arabia Saudí de la Supercopa de Italia añadió un nuevo capítulo a esta historia.

Por primera vez, muchos aficionados encontraron la oportunidad de ver a las estrellas y los clubes del Calcio en suelo saudí, en lugar de conformarse con seguirlos a través de las pantallas.

Las gradas se llenaron de banderas y camisetas italianas, y los aficionados saudíes se encontraron con sus homólogos llegados desde Italia, de modo que la relación que había comenzado a distancia se transformó en una experiencia directa dentro de los estadios.

Este acercamiento se extendió también al ámbito deportivo, con el traspaso de entrenadores y jugadores de la Serie A a la liga saudí, que se llevaron consigo su experiencia y sus ideas futbolísticas hacia una nueva aventura.

Un puente entre dos generaciones



La tecnología cambió la forma de seguir la Serie A, pero no cambió los sentimientos del público hacia ella.

Tras años en los que el aficionado esperaba la hora del partido y trasnochaba por él, el acceso al contenido deportivo se ha vuelto más sencillo con la transmisión digital.

El film destaca el papel de stc tv a la hora de conectar a las generaciones, pues brinda al nuevo aficionado la oportunidad de seguir el Calcio con facilidad, mientras que ante el aficionado veterano rememora una etapa distinta en la que el partido era un acontecimiento que se esperaba durante toda la semana.

Y entre ambas experiencias, la historia sigue siendo la misma.

Una pasión que se transmite de una generación a otra

El film llega en su final a la idea principal que reúne todos estos detalles y que deja claro que el amor por el Calcio en Arabia Saudí ya no es un simple interés por un torneo europeo, sino que se ha convertido en parte de la memoria de generaciones enteras.

Un padre que ve el partido con su hijo, amigos que discrepan sobre sus clubes favoritos y niños que visten camisetas de clubes cuyos nombres conocieron antes de visitar sus ciudades.

Cambió la forma de ver el fútbol, evolucionó la tecnología y se sucedieron las generaciones, pero la relación permaneció tal cual.

«Il Calcio: pasión saudí» narra una historia de amor que comenzó detrás de las pantallas, luego salió a la realidad y continuó hasta convertirse en un legado futbolístico que se transmite de una generación a otra.