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El Cagliari supera al Parma en la puja por Fazzini y ya programa sus reconocimientos médicos

Fiorentina
Fichajes

Cagliari fichará a Fazzini; superó la competencia del Parma. Operación de 8 millones.

Jacopo Fazzini, aficionado de la Fiorentina, dejó el club tras unatemporada complicada. Parma parecía cerca de ficharlo, pero Cagliari lo convenció en el último momento.


 Resultó decisiva la presión del director deportivo del Parma, Pietro Accardi, quien conoce al jugador de su etapa en el Empoli y aprovechó el tropiezo de los emilianos. El futbolista se someterá a los reconocimientos médicos el lunes 13 de julio. Se trata de una cesión onerosa por 800 mil euros con opción de compra fijada en 8 millones. 

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