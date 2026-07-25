Según informa el periódico belga Het Laatste Nieuws, el gran club inglés sigue muy de cerca en estos momentos la situación del delantero del Club Brujas. Se dice que el United tiene a Tresoldi en su radar desde hace ya algún tiempo.

Aunque todavía no se habla de pasos concretos por parte de los Red Devils, eso podría cambiar en el transcurso del verano. Para el Borussia Dortmund, probablemente no serían buenas noticias.

A mediados de julio, el Corriere dello Sport informó de un acuerdo de principio entre el BVB y Tresoldi. Sin embargo, aún quedan varios obstáculos para que se concrete el traspaso: en primer lugar, la situación de personal del Dortmund en la delantera sigue sin estar clara, ya que el futuro de Serhou Guirassy sigue abierto. Si el jugador de 30 años, al que supuestamente pretenden varios clubes importantes, deja el Borussia, evidentemente haría falta un sustituto. Como Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) , otro supuesto candidato deseado por el BVB, estaría cerca de fichar por el RB Leipzig, los esfuerzos del Dortmund por Tresoldi podrían acelerarse aún más en caso de una salida de Guirassy.

¿BVB, Roma y United tras él? El Brujas no querría vender a Nicolo Tresoldi

Sin embargo, el Brujas en realidad no quiere dejar salir este verano al internacional alemán sub-21. El gran club belga fichó el año pasado al jugador de 21 años procedente del Hannover 96, y con una buena temporada de debut Tresoldi despertó el interés de clubes más grandes. Marcó tres goles en diez partidos de la Champions League, entre ellos contra el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. En todas las competiciones, sumó 23 goles y nueve asistencias en 58 partidos.

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Además del BVB, sobre todo la Roma ya se ha movido intensamente por Tresoldi. Los giallorossi son considerados el club deseado del delantero, que, como es sabido, tiene raíces italianas y también creció en parte en Italia. Tresoldi también habría llegado ya a un acuerdo con la Roma, pero el Brujas rechazó una primera oferta del club de la Serie A por valor de 35 millones de euros. Tresoldi tiene contrato con los belgas hasta 2029, por lo que el Brujas tiene la sartén por el mango en este tira y afloja del mercado.

¿Jugará Nicolo Tresoldi para Alemania?

Según el prestigioso periodista Sacha Tavolieri, la Roma ni mucho menos se ha rendido y actualmente prepara una nueva oferta para convencer al Brujas de vender a Tresoldi. Sin embargo, si el United va en serio, los ingleses serían seguramente quienes más posibilidades tendrían de lograrlo, teniendo en cuenta su capacidad financiera.

Independientemente del club para el que juegue en el futuro, Tresoldi está considerado una gran esperanza ofensiva para la selección alemana. Es posible que el nuevo seleccionador nacional, Jürgen Klopp, ya lo tenga en la lista para los próximos partidos de la Nations League de septiembre y octubre. No obstante, Tresoldi todavía no habría tomado una decisión definitiva sobre qué selección absoluta quiere representar. El exjugador del Hannover también contempla la posibilidad de jugar para Italia y, además, por las raíces argentinas de su madre, teóricamente también sería seleccionable para la Albiceleste.