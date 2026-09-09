No hace ni dos semanas que se hablaba de Fabio Silva y de una posible salida de Dortmund. Al fin y al cabo, el mercado de fichajes de verano entraba en su recta final y el jugador de 24 años había sido un simple espectador en el estreno de la Bundesliga contra el HSV (2-0).

A su ausencia de la convocatoria le precedieron unas palabras claras tras la Supercopa contra el Bayern. Silva había marcado como revulsivo el gol del Dortmund en la derrota por 1-2 y después expresó de forma clara y contundente su deseo de tener más minutos. "Veremos qué pasa", dijo entonces, queriendo decir: ya veremos si me quedo o no.

Silva se quedó, aunque varios clubes de España y Turquía habrían estado interesados en él. Mientras tanto, nada ha cambiado en su rol en el BVB. 28 minutos en la Bundesliga ante el TSG Hoffenheim, 15 minutos en la Champions League contra el Villarreal. Su presencia durante los 90 minutos en la Copa de Alemania ante el HEBC, equipo de quinta categoría de Hamburgo, habla por sí sola.

Pero lo que ha hecho en sus 43 minutos de juego en dos victorias inmensamente importantes es destacable. Contra el Hoffenheim, tras entrar por Konstantinos Karetsas, marcó el gol del empate y participó en el 3-2 para convertirse de inmediato en el hombre del partido.

Contra el Villarreal le dio a Guirassy la asistencia del 1-0 y volvió a inclinar el partido del lado del BVB. Casi más importante aún: Silva transmite una energía que arrastra literalmente a sus compañeros. Sus cualidades nunca han estado en duda, pero su intensidad y disposición parecen haber alcanzado un nuevo nivel.

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"Juntos, juntos": Guirassy quiere una doble punta

"Nos gusta mucho jugar juntos", dijo Guirassy tras la victoria del martes por la noche. El goleador del Dortmund prefirió hablar de su compañero antes que de su partido número 100 con la camiseta aurinegra y de su doblete. "Nos divertimos mucho juntos en los entrenamientos, es un jugador magnífico".

Difícilmente Silva podría haber reforzado con más contundencia su deseo de tener más influencia y más minutos de la que mostró con sus dos magníficas actuaciones como revulsivo. La cuestión ahora, y recordando el debate sobre Deniz Undav impulsado por Julian Nagelsmann durante el Mundial, es si el mejor papel de Silva es el de agitador en los minutos finales o si no debería tener más tiempo de juego para explotar aún más, durante más tiempo y posiblemente mejor sus virtudes. O si su rol ideal es el de revulsivo. En Amazon Prime, por ejemplo, los expertos Mats Hummels y Christoph Kramer se preguntaron si Silva, como titular, podría incluso llevar menos su energía y sus cualidades al campo que como revulsivo.

Lo cierto es que la temporada pasada Silva decepcionó en varias ocasiones como titular. ¿Sería diferente ahora? Difícil de decir mientras no se pruebe. O, como lo expresó el director deportivo Ole Book: "No le voy a marcar al entrenador la táctica ni el sistema. Pero creo que todos estamos viendo ahora mismo que Fabio lo está haciendo de maravilla".

En cualquier caso, el portugués está reforzando sus aspiraciones a tener más minutos, opinó Book.

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Fabio Silva y Serhou Guirassy se complementan

Gregor Kobel también es admirador y defensor suyo. "Está a tope" en estos momentos, dijo el portero del BVB en Prime Video. "Aporta una energía estupenda al juego. Estuvo muy vivo, corrió mucho y generó peligro desde la primera acción".

Guirassy utilizó dos veces la palabra "juntos" al hablar de Silva. En lo que va de temporada, ambos delanteros se han dado una asistencia mutuamente. Los dos se complementan a la perfección, ya que de por sí tienen perfiles diferentes, pero también pueden intercambiar con naturalidad los roles de asistente y finalizador.

Niko Kovac, entrenador del BVB, puede sentirse afortunado de tener a dos delanteros en tan buena forma y que además funcionan juntos. Ha llegado el momento de poner a Guirassy y Silva "juntos", desde el inicio.

El próximo partido en casa contra el SC Paderborn (sábado, 15:30 horas) sería ideal para ponerlo a prueba.



