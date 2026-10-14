Así lo informa Sport Bild. Según el medio, el futbolista de 26 años puede dejar el BVB por los 80 millones de euros estipulados hasta poco después del final de la temporada. De acuerdo con la información, el plazo de esta opción de salida incluso beneficia al conjunto aurinegro, aunque, si se marcha, perdería a un jugador fundamental y potencial titular de la selección alemana.

El plazo habría dejado al BVB en una posición más cómoda: si Nmecha anunciara pronto su marcha, el club tendría julio y agosto para buscar un sustituto en la posición de mediocentro defensivo. Actualmente, Nmecha es un fijo en esa posición, mientras que los otros jugadores del centro del campo del Dortmund, Jobe Bellingham, Joey Veerman y Marcel Sabitzer, suelen alternarse.

Otra ventaja para el BVB sería que, una vez vencido el plazo, podría volver a negociar libremente el traspaso de Nmecha. Así, si un club europeo de primer nivel se interesara por él en julio o agosto, el conjunto aurinegro podría volver a fijar el precio. Según la información, en ese caso el club de Westfalia pediría 100 millones de euros por Nmecha.

¿Cuánto pagó el BVB por Felix Nmecha?

El Dortmund fichó a Nmecha en el verano de 2023 procedente del VfL Wolfsburgo por 30 millones de euros. Tras un comienzo irregular, marcado por varias lesiones, el centrocampista se consolidó en el centro del campo del BVB a las órdenes de Niko Kovac y actualmente es imprescindible. Hasta ahora ha disputado 14 partidos con Alemania (3 goles) y también fue titular en el Mundial de verano bajo la dirección de Julian Nagelsmann.