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El Borussia Dortmund se supera en cierto modo con el 1-1 ante el Arsenal y da una lección de resiliencia y convicción. Así, el BVB acabará luchando por títulos.

Cuesta creer que Joane Gadou solo lleve en el Borussia Dortmund desde el verano. Más sorprendente aún es que el defensa tenga apenas 19 años. Gadou parece progresar a un ritmo que a otros profesionales les llevaría toda una carrera, si es que llegan a dar esos pasos.

Ni siquiera ha pasado un mes desde que Gadou firmó un gran partido en el 2-2 del Dortmund ante el Bayern en el duelo de la zona alta de la Bundesliga. En Múnich convenció por su velocidad, su contundencia en los duelos, su visión de juego y su comportamiento en la presión. Ya entonces, sus compañeros y el director deportivo Ole Book se deshicieron en elogios hacia él. El entrenador Niko Kovac también pareció impresionado, aunque señaló que Gadou aún no estaba donde le gustaría que estuviese . Kovac trabaja regularmente con Gadou de forma individual para mejorar específicamente su colocación y su juego aéreo. Además, en Dortmund quieren que participe más en el juego ofensivo.

Dicho y hecho. En Londres, Gadou recuperó el balón en el minuto 55, en campo propio, y arrancó a correr. Con un pequeño recorte aquí y un cambio de dirección allá, dejó atrás a dos rivales. Tras recorrer 48 metros, le puso el balón al espacio a Maximilian Beier, que definió con tanta inteligencia como espectacularidad, a la altura de la carrera de Gadou. Las grandes acciones individuales de Gadou y Beier llegaron cuando el BVB, tras una floja primera parte, había mejorado como equipo y encontrado el valor necesario para competir ante el Arsenal.

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¿Qué dijeron los compañeros de Gadou sobre su exhibición?

Sin embargo, sin la carrera de Gadou, quizá todos esos esfuerzos habrían sido en vano. Por eso sus compañeros fueron especialmente efusivos al elogiarle. «Es una bestia. La forma en que avanza con el balón y utiliza el cuerpo... Lo ha hecho muy, muy bien», dijo Beier, autor del gol, ante el micrófono de Prime-Video. Fue una «jugada de clase mundial»: «Avanzó de manera increíble, dejó atrás a dos rivales y me dio un buen pase. Yo la metí».

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También el guardameta del Dortmund Gregor Kobel afirmó: «Fue una gran acción individual de Gadou que acabó dando lugar a nuestro gol». El capitán del Dortmund y compañero de Gadou en el centro de la defensa, Nico Schlotterbeck, dijo: «Su primer toque es increíble y después tiene velocidad, eso ya lo sabemos».

El pequeño problema para el BVB es que esta actuación ante el Arsenal, en la que Gadou también convenció plenamente en defensa , habrá hecho que incluso los grandes clubes de la Premier League que aún no se habían fijado en él descubran a un defensa formado en el PSG, el Red Bull Salzburgo y ahora el Dortmund que, por sus cualidades, encajaría a la perfección en un equipo puntero de esa liga. Gadou, por quien el BVB podría llegar a pagar 25 millones de euros de traspaso, quizá abandone Dortmund antes de lo que al club le gustaría.

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Hay que tener la resiliencia del BVB

Porque en el BVB, algo que debería haber quedado claro tras este empate en Londres, está cuajando un gran equipo. Jobe Bellingham, que también tiene solo 21 años, ha dado esta temporada el salto a la titularidad y se ha convertido en un jugador decisivo. Konstantinos Karetsas, de 19 años como Gadou, también debería volver a entusiasmar cuando recupere por completo su forma física. Incluso Daniel Svensson, a menudo infravalorado y presente en prácticamente todas las zonas del campo en Londres, tiene solo 24 años. Hay varios jugadores en esta plantilla a los que apetece ver jugar juntos durante mucho tiempo.

Por otra parte, el presente tampoco está nada mal. Al menos si se atiende sobre todo a los resultados y a la manera de conseguirlos. Que el fútbol del Borussia de Niko Kovac a menudo no deslumbra no es ninguna novedad: es un hecho. Pero esta temporada el Dortmund ya ha sumado tantos puntos en partidos que parecían perdidos desde hacía tiempo, o imposibles de remontar, que no puede ser casualidad.

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Ante el Arsenal, el BVB incluso se superó. La manera en que el Dortmund reaccionó tras unos primeros 15 o 20 minutos catastróficos, que Nico Schlotterbeck describió con razón como «somnolientos», fue admirable. Hace falta mucha resiliencia y confianza para pasar 20 minutos sin ver el balón y después «abrir» a «base de intensidad», como dijo Schlotterbeck, a uno de los equipos más fuertes y fiables de Europa, que hasta entonces no había cedido ni un punto en casa.

Es cierto que el 1-1 llegó gracias a dos grandes acciones individuales de Gadou y Beier. Pero una carrera como la de Gadou, después de un comienzo así, solo se emprende si uno cree en sí mismo y, sobre todo, en su equipo. Lo mismo vale para Beier, a quien hasta entonces no le había salido nada en el partido. Apenas unos minutos antes, había fallado al intentar controlar con el exterior del pie un gran centro de Daniel Svensson, en lugar de rematar directamente con el interior, siguiendo la dirección de su carrera.

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El BVB suma puntos como un grande y recuerda incluso a los campeones del Bayer Leverkusen

El BVB no solo superó con éxito la especial presión del pasado domingo, cuando tenía que ganar tras el empate del Bayern el sábado para hacerse con el liderato. También le arrancó un punto a un Arsenal fuerte, aunque finalmente necesitó una dosis de suerte para lograrlo, gracias a una clara mejoría y a una segunda parte valiente.

A eso se suma que el Dortmund ha remontado muchos partidos en los minutos finales esta temporada. Puede que no juegue como un equipo puntero, pero suma puntos como uno de ellos.

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Aunque entonces ocurrió de forma mucho más extrema, vienen a la memoria algunos recuerdos de la temporada 2023/2024, cuando el Bayer Leverkusen marcó 13 goles en el tiempo añadido entre todas las competiciones y pasó de ser el «Bayer de los goles tardíos» a proclamarse campeón de Alemania. Hasta ahora, el BVB solo ha marcado un gol decisivo en el tiempo añadido en la Copa de Alemania, en el 3-2 ante el Werder Bremen. Sin embargo, el Dortmund ya ha protagonizado siete remontadas de algún tipo entre todas las competiciones tras mejorar en la segunda parte. Y también lo ha hecho en los grandes partidos: contra el Bayern de Múnich, cuando Fabio Silva marcó en el minuto 89 el merecido 2-2, y ahora contra el Arsenal. Además, en las victorias ante el Stuttgart (1-0) y ante el Bremen en la Copa de Alemania, el entrenador Niko Kovac dio entrada desde el banquillo a quienes acabarían decidiendo cada partido: Jobe Bellingham, que dio la asistencia contra el Stuttgart, y Marcel Sabitzer, que marcó contra el Bremen.

El BVB siempre ha mejorado en la segunda vuelta en los últimos años

Por supuesto, aún es demasiado pronto para pronosticar cómo terminará la temporada. Además, probablemente el BVB necesite ganar al menos dos de sus próximos tres partidos de Champions League para acabar entre los ocho primeros y acceder a la fase eliminatoria sin pasar por los play-offs. Pero, si el Dortmund rinde como en los últimos años, cuando siempre fue más fuerte en la segunda vuelta que en la primera, acabará luchando por el título de liga.

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Sobre todo porque el BVB está firmando una de las mejores primeras vueltas de su historia. Y, aunque el Bayern se está mostrando muy dominante esta temporada, también ha dejado escapar bastantes victorias y, además, está sufriendo una plaga de lesiones .

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