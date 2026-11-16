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Brighton & Hove Albion es la gran sorpresa de la presente temporada de la Premier League, y el mérito corresponde, ante todo, a dos alemanes: el entrenador Fabian Hürzeler y el veterano Pascal Groß.

Pregunta de concurso: ¿quién es el mejor jugador de lo que va de temporada en la Premier League? ¡Pascal Groß! Esa es, al menos, la opinión del prestigioso medio especializado The Athletic. Aunque a primera vista pueda sonar a chiste, sobre todo para algún que otro aficionado del BVB, no le faltan motivos.

No es casualidad que Groß supere en esa clasificación a estrellas como Declan Rice (2.º, FC Arsenal) o Erling Haaland (3.º, Manchester City), mientras que Kevin Schade (44.º, FC Brentford) es el único otro futbolista alemán que juega en el extranjero incluido en ella. Florian Wirtz (FC Liverpool), por ejemplo, ni siquiera ha entrado entre los 50 mejores jugadores.

Para el futbolista, que ya tiene 35 años, es un merecido reconocimiento después de que el entrenador Niko Kovac dejara de contar con él en el Borussia Dortmund a principios de 2026 y regresara al Brighton en invierno de forma más o menos inesperada.

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Las Gaviotas ocupan actualmente el segundo puesto de la tabla, a cinco puntos del vigente campeón, el FC Arsenal. Los Gunners también son los grandes favoritos al título esta temporada y han reafirmado esa condición con nueve victorias en las diez primeras jornadas. Su única derrota de la temporada llegó, precisamente, ante el Brighton. Gracias a una exhibición táctica, el equipo del entrenador Fabian Hürzeler arrolló por 3-0 al vigente campeón a mediados de septiembre. El Arsenal sencillamente no encontró respuesta a la presión extremadamente agresiva del supuesto equipo inferior.

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Líder en contribuciones de gol de la Premier League: Groß es, junto a Hürzeler, la cara del éxito del Brighton

El hombre más destacado sobre el césped fue nada menos que Groß, autor de un gol y una asistencia. Y no fue un caso aislado. Con diez participaciones directas en goles (cuatro tantos y seis asistencias), el centrocampista lidera incluso la clasificación de contribuciones de gol de la Premier League por delante de Haaland (nueve goles y ninguna asistencia). Su aportación ha sido decisiva para que el Brighton tenga el mejor ataque de la liga.

Además, apenas unas semanas después de dar el golpe sobre la mesa ante el Arsenal, fue elegido jugador del mes en la máxima categoría inglesa y, con 35 años y tres meses, se convirtió en el sexto ganador de mayor edad del premio. Solo lo habían ganado a una edad más avanzada Stuart Pearce y Teddy Sheringham (ambos con 38 años), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) y Paul Scholes (35 años y nueve meses).

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El momento resultó curioso. Groß había anunciado su retirada de la selección alemana apenas unos días antes. «Todavía disfruto jugando al fútbol, aquí en mi club, pero en Alemania hay un relevo generacional, y eso está bien. Les desearé suerte», explicó poco después de que Jürgen Klopp anunciara su primera convocatoria. Ya había sido una sorpresa que el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann lo incluyera en la convocatoria para el Mundial, pues quería contar con él a toda costa pese a la enorme competencia en el centro del campo. Nagelsmann elogió a Groß como el pegamento de la selección: «Lo veo como un imán entre los jugadores, alguien que sabe percibir bien lo que necesita cada uno en cada momento».

Al final, durante el fiasco en ultramar, Groß solo jugó tras salir del banquillo en la intrascendente derrota por 1-2 ante Ecuador en la última jornada de la fase de grupos. Fue también su último partido con la camiseta de Alemania. Cuando Alemania cayó de forma bochornosa ante Paraguay en la tanda de penaltis, no pudo hacer más que seguirlo con nerviosismo desde la banda. Más tarde, Groß reveló que, a diferencia de algunos otros, a él sí le habría gustado lanzar un penalti. «Estaba preparado para esa situación, pero no quiero remover el asunto», dijo.

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Una frase que describe bastante bien lo que Groß puede aportar en un entorno adecuado para él. Es un líder discreto que está ahí cuando se le necesita. Alguien que da un paso al frente, pero que tampoco tiene problemas para asumir un papel secundario. La idea de que ocuparía ese papel a su regreso al Brighton se desvaneció hace tiempo, ¡y en tiempo récord! Un día después de anunciarse su fichaje, Groß ya salió desde el banquillo; cinco días después, volvió a ser titular por primera vez. Contra el Manchester City.

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La idea equivocada sobre Groß: ¿ya no estaba lo bastante en forma para el BVB y Niko Kovac?

Pero esa idea equivocada era perfectamente comprensible. Al fin y al cabo, Groß venía de una etapa bastante decepcionante en el BVB. Primero fue celebrado como un fichaje clave en el verano de 2024: debía ser la prolongación del exentrenador Nuri Sahin sobre el terreno de juego y conectar la defensa con el ataque gracias a su indiscutible inteligencia futbolística. Sin embargo, tras participar en 16 goles en 50 partidos oficiales, acabó relegado al banquillo con Kovac. Por detrás de Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Jobe Bellingham, Groß ya no tenía sitio en la primera mitad de la temporada 2025/26 en un sistema marcado por el dinamismo y la condición física. El decepcionante balance: 732 de los 2.220 minutos posibles.

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El regreso al Brighton era, por tanto, tan lógico como consecuente. Volvía al lugar donde su estrella había empezado a brillar de verdad. El club del condado de East Sussex, hoy conocido desde hace tiempo por sus fichajes poco convencionales, fruto de un sistema de ojeo basado exclusivamente en datos y copiado en numerosas ocasiones, pagó entonces tres millones de euros al FC Ingolstadt por un Groß completamente desconocido para el gran público. Siete años y 75 participaciones en goles en 228 partidos de la Premier League después, el BVB se hizo con él por siete millones de euros.

Además, Groß, que suele jugar como interior de perfil ofensivo y a veces lleva el brazalete de capitán, goza con Hürzeler de una consideración que no tiene ningún otro jugador de la plantilla actual. Desde su regreso al once inicial contra el Manchester City, Groß no ha vuelto a empezar un partido de liga en el banquillo. Solo ha sido sustituido en dos ocasiones. Una posición sin parangón en el Brighton que no se explica únicamente por su número de participaciones en goles, superior a la media.

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Las sorprendentes cifras de Groß: mucho más que una máquina de sumar goles y asistencias, y pronto entrenador

Porque Groß es mucho más que una máquina de sumar goles y asistencias. Según la base de datos de FotMob, los 29 remates que ha propiciado lo convierten también en el jugador más creativo de la liga. Además, Groß demuestra que físicamente todavía puede seguir perfectamente el ritmo de los demás futbolistas. Con 119,5 kilómetros recorridos, el equivalente a casi tres maratones en diez partidos, el internacional en 19 ocasiones ha cubierto más distancia que cualquier otro profesional de la máxima categoría inglesa. Unas cifras sorprendentes que seguramente causarán asombro en Dortmund y a Kovac.

«No contaba necesariamente con ello», dijo Groß recientemente a Sky sobre sus impresionantes cifras de cara a portería. Después, dio de lleno en el clavo con su análisis: «Para mí, personalmente, igual que para todo el equipo, ha sido un buen comienzo. Creo que nuestra forma de jugar me viene muy bien. Generamos muchas ocasiones, recuperamos muchos balones y llegamos con frecuencia a situaciones en las que se puede dar el último pase. Queremos crear muchas ocasiones de gol. Jugar en este equipo es, sencillamente, divertido».

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Y quién sabe: quizá esta historia de éxito termine incluso con la primera participación del Brighton en la Champions League. En ese caso, seguramente Groß ni se plantearía la retirada, ya que su contrato vence al final de la temporada. «Mientras me encuentre bien, disfrute y pueda ayudar a mi equipo, seguiré. Para mí también es importante tener en el equipo un papel que encaje conmigo, que me llene y con el que esté satisfecho. Mientras se den esas condiciones, no veo motivo para dejarlo», subrayó de forma reveladora en la citada entrevista. También explicó que, si terminara su carrera, estaría «en paz» consigo mismo.

Sobre todo porque tiene claro su plan para después. Al nacido en Mannheim le espera una carrera como entrenador que, según creen muchos, será muy exitosa. Groß reveló recientemente a kicker que solo le falta la licencia de «entrenador de fútbol». «Porque con nuestro calendario no queda tiempo para eso», dijo, y añadió, con buenos motivos: «Así que tendrá que esperar un poco más. Pero no es ningún problema».

Getty Images

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Pascal Groß: comparativa de sus cifras en el BVB y en el Brighton desde su regreso

Club BVB Brighton & Hove Albion Partidos (minutos jugados) 66 (4.558) 38 (3.253) Goles 1 6 Asistencias 17 11