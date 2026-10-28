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El Burnley ha nombrado a Fabio Celestini su nuevo entrenador cuatro días después de destituir a Nicky Hayen. El exentrenador del CSKA de Moscú y del Basilea se hace cargo de un equipo que ocupa el 22.º puesto de la Championship y solo ha logrado una victoria liguera esta temporada. El suizo se sentará por primera vez en el banquillo el sábado, cuando el Burnley reciba al Portsmouth en Turf Moor.

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El Burnley recurre a Celestini tras la salida de Hayen

El Burnley ha confirmado a Celestini como su nuevo entrenador y se ha movido con rapidez para sustituir a Hayen, destituido el sábado tras la derrota por 4-1 ante el Lincoln City. Según la Press Association, el club no ha revelado la duración del contrato del técnico suizo.

El Burnley solo ha ganado uno de sus 12 partidos de liga desde que descendió de la Premier League, lo que le sitúa en el 22.º puesto de la Championship. En el comunicado en el que anunció su nombramiento, el club afirmó que Celestini «llega con una capacidad demostrada para ganar y adaptarse a distintos entornos futbolísticos».

Diego López destaca la determinación de Celestini

La contratación también pone fin a las especulaciones que vinculaban a Steven Gerrard con el puesto, después de que el exentrenador del Rangers se convirtiera en el favorito de las casas de apuestas tras la salida de Hayen. Diego López, director de fútbol del Burnley, que llegó al club esta misma semana, cree que han encontrado a la persona adecuada.

López declaró: «Fabio aporta la pasión, la experiencia y los conocimientos que buscábamos. Mostró una determinación y una convicción extraordinarias para venir al Burnley. Queremos personas que de verdad quieran estar aquí y ayudar a crecer a este club. Fabio es un claro ejemplo de ello».

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La remontada del Basilea con Celestini da esperanzas al Burnley

El último trabajo de Celestini fue en el CSKA de Moscú, que dejó en mayo. También ha entrenado a los equipos suizos Lugano, Lucerna, Sion y Basilea. Destaca su etapa en el Basilea, al que llevó del último puesto de la tabla a conquistar el doblete de Liga y Copa en 18 meses.

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El nuevo entrenador es plenamente consciente del reto que le espera en Turf Moor. En declaraciones a la web oficial del Burnley, Celestini afirmó: «Veo al Burnley como un club con un gran potencial y con jugadores de verdadera calidad, que pueden ayudarnos a cumplir las aspiraciones de nuestra afición. Conozco la situación en la que estamos y ya la he vivido antes. Nuestra afición merece ver a un equipo que juegue con confianza desde el pitido inicial».

El Portsmouth pondrá a prueba al nuevo entrenador del Burnley

Celestini, que pasó 10 años como futbolista en Francia y España y disputó 35 partidos con la selección de Suiza, dirigirá su primer encuentro el sábado, cuando el Burnley reciba al Portsmouth en Turf Moor.

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Un buen resultado daría al Burnley el impulso que tanto necesita mientras intenta salir de la zona de descenso.



