El argentino Franco Mastantuono lideró a su equipo, la Fiorentina, hacia una emocionante victoria a costa del Sassuolo por 4-2, después de anotar un gol decisivo en el minuto 79, contribuyendo así a poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas de su equipo, antes de que Victor Valdepeñas cerrara el póker con su primer gol con la camiseta del equipo en el tiempo de descuento.

Según el diario español "As", el estadio Mapei de la ciudad de Reggio Emilia fue testigo de un enfrentamiento entre el Sassuolo y la Fiorentina, dos de los equipos que más sufren a nivel defensivo en la Serie A, en un duelo directo entre dos conjuntos descontentos con sus resultados y que buscan recuperar el equilibrio y volver al buen camino.

Ambos equipos comenzaron el partido con cautela mutua, en medio de los intentos de cada uno por tantear al rival, lo que provocó que se retrasara la primera ocasión clara, salvo por el intento de Mastantuono, cedido por el Real Madrid, en el minuto seis.

Esta cautela impuso un ritmo lento al encuentro, mientras el argentino Mastantuono trataba, mediante sus arrancadas y su velocidad, de dar vida al duelo entre ambos conjuntos.

El equipo visitante cerró bien los espacios, mientras que el Sassuolo, pese a la intensidad de sus movimientos en el centro del campo, no encontró vías ofensivas claras, aunque poco a poco comenzó a avanzar hacia adelante.

Pero Laurienté no dudó en aprovechar la oportunidad que se le presentó en el minuto 25, después de que Esposito lanzara un contraataque con un pase preciso.

De Gea salió de su portería para intentar proteger su meta, pero no logró impedir que el jugador francés anotara el gol del adelantamiento para el Sassuolo.

Ndour intentó responder rápidamente tras una jugada organizada que condujo Mastantuono dentro del área, pero Pellegrino logró conseguir el empate antes del final de la primera mitad.

En el minuto 47, el delantero recibió un pase de Ndour y consiguió proteger el balón ante Candé, antes de batir la portería de Turati desde corta distancia, para que la primera mitad concluyera con empate 1-1.

Después de servir el gol del empate a Pellegrino, Ndour trató de apoyarse en sus cualidades individuales durante la segunda mitad, y logró dar a la Fiorentina la ventaja por 2-1 en el minuto 50, con un potente disparo con su pierna derecha desde la frontal del área.

En cambio, Aquilani se negó a rendirse y decidió reforzar el carácter ofensivo del Sassuolo dando entrada también a Boe a partir del minuto 59, mientras Mastantuono continuaba penetrando en el área rival e inquietaba a los locales con un disparo con su pierna izquierda que la defensa desvió a córner.

Pero el cambio táctico que realizó el Sassuolo demostró su eficacia, después de que el equipo recuperara su actividad ofensiva, y Matić logró en el minuto 65 servir el gol del empate a Laurienté, que se empeñó en aprovechar la ocasión y marcó su segundo gol personal con un disparo desde un ángulo cerrado, para que el resultado fuera 2-2.

Tras una larga espera, y con la continuidad de sus movimientos en las zonas del Sassuolo, Mastantuono logró inclinar la balanza a favor de la Fiorentina de manera decisiva en el minuto 79.

La jugada comenzó con un movimiento de João Mário por la banda izquierda, antes de pasar el balón a Pedro Gonçalves, quien a su vez la preparó para la estrella argentina, que disparó con su pierna izquierda a la portería de Turati, anotando el tercer gol de la Fiorentina.

La defensa del Sassuolo se vio obligada a vigilar de cerca a Mastantuono casi hasta el pitido final, y pese a sus intentos de encontrar el espacio adecuado para darle la vuelta al resultado, acabó rindiéndose al final.

En el minuto 94, Valdepeñas anotó su primer gol con la camiseta de la Fiorentina, sentenciando el duelo por 4-2, después de que Pedro Gonçalves creara una nueva jugada, en la que pasó el balón a Ndour, quien envió un centro al segundo palo, donde el jugador español la esperaba para mandarla a la red.