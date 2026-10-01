Nicolò Tresoldi está plenamente en el foco. El delantero del Club Brujas ya atravesaba un buen momento de forma y, además, firmó un hat-trick el miércoles con la sub-21 de Alemania ante la sub-21 de Malta (1-4). Sin embargo, Tresoldi todavía puede optar por Italia y aún no ha tomado una decisión.

Tresoldi nació hace 22 años en Cerdeña, donde también creció. Cuando tenía trece años, se mudó con su familia a Alemania. Allí ingresó en la cantera del Hannover 96, donde dio el salto y que en el verano de 2025 lo vendió por 7,5 millones de euros al Club.

Hasta la fecha, Tresoldi ha disputado 67 partidos con el Blauw-Zwart y ha visto puerta en 28 ocasiones. Así, la temporada pasada marcó en la Liga de Campeones contra, entre otros, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Tresoldi, que tiene contrato en Brujas hasta mediados de 2029, debutó en agosto de 2023 con la sub-21 de Alemania y allí está especialmente acertado de cara a gol, con 16 tantos en 26 goles. El diestro ya explicó anteriormente que primero quiere disputar el Europeo sub-21 con Alemania antes de tomar una decisión definitiva a nivel internacional.

Con su hat-trick del miércoles ante los jugadores de su misma edad de Malta, Tresoldi está ahora a solo dos goles de convertirse en el máximo goleador histórico de la sub-21 de Alemania. Ese récord, que espera batir 'ojalá ya el martes', sigue estando por ahora en manos de Pierre Litbarski, que en su día marcó 18.

El martes, la selección alemana sub-21 jugará en Bielefeld ante la sub-21 de Georgia. En cualquier caso, una victoria le basta a Alemania, que tiene, al igual que Grecia, 24 puntos tras 9 partidos. Alemania solo cuenta con un mejor resultado en el enfrentamiento directo, por lo que, con toda probabilidad, el grupo se decidirá a favor de los alemanes.

"He empezado esta aventura con la selección alemana sub-21 y quiero terminarla”, dijo el miércoles después del partido en alusión al Europeo sub-21 del próximo año. "Llevo la camiseta de Alemania con orgullo. No es una decisión fácil. Creo que todo el mundo sabe que ambos países significan mucho para mí."

Tresoldi ya había tenido contacto con el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, que recientemente recibió una pregunta sobre la elección a la que se enfrenta el cotizado delantero. "En una elección entran en juego muchos factores diferentes. Si tienes la oportunidad de tomarte más tiempo, me parece lógico que lo haga”, señaló Klopp.



