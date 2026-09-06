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Sydney Jordan

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El brillante Mohamed Ihattaren vale oro para el Fortuna en la victoria sobre el ADO

Den Haag vs Fortuna Sittard
Den Haag
Fortuna Sittard
Eredivisie

El Fortuna Sittard ganó 2-3 su partido a domicilio contra el ADO Den Haag, en parte gracias a un brillante Mohamed Ihattaren. El neerlandés-marroquí marcó dos goles y dio una asistencia.

En un WerkTalent Stadion lleno hasta la bandera, el ADO buscaba su primer triunfo de la temporada tras el meritorio empate ante el Feyenoord (2-2). El duelo comenzó con cautela y en los primeros compases pasó poco.

Sin embargo, al filo de la media hora Mohamed Ihattaren aguó la fiesta. Con mucha fortuna, el centrocampista se llevó el balón y pudo sacar el disparo desde la frontal del área. Su remate fue desviado por Milan Hokke y el balón acabó en la red: 0-1.

Apenas unos minutos después, el Fortuna volvió a golpear: el centro de Ihattaren fue cabeceado de forma brillante por Lequincio Zeefuik, lo que puso muy pronto el 0-2 en La Haya a favor del conjunto de Limburgo.

Tras el descanso, los locales respondieron como querían. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Evan Rottier llegó hasta la línea de fondo y encontró a Yannick Eduardo, que convirtió el centro en gol con gran calidad: 1-2.

El ADO no pudo dar continuidad a ese impulso, porque Ihattaren marcó prácticamente de inmediato su segundo gol de la tarde tras el tanto que recortó distancias. Con un espectacular disparo lejano volvió a ampliar la ventaja a dos goles. El zurdo armó el tiro desde unos 25 metros y clavó el balón, durísimo, tras golpear en la parte inferior del larguero.

El equipo local no se dio por vencido y siguió buscando su última oportunidad. En el minuto noventa, Jesse Bal devolvió la emoción al partido al cabecear a la red el centro de Juho Kilo: 2-3. Sin embargo, el empate no llegó. Con esta derrota, el ADO es decimoséptimo con solo un punto. El FC Utrecht, el Willem II y el SC Cambuur también suman hasta ahora solo un punto.

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