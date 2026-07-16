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El Brighton & Hove Albion vende al «holandés» por nada menos que 18 millones de euros

Fichajes
Brighton
Paris FC
Italia
D. Coppola

Diego Coppola deja el Brighton & Hove Albion para fichar por el Paris FC. Así lo han anunciado ambos clubes este jueves a través de sus canales oficiales. Según se informa, el traspaso ascendería a unos 18 millones de euros.

Coppola, defensa italiano de 22 años con raíces neerlandesas, ya había sido cedido al club parisino los últimos seis meses, periodo en el que no logró destacar con el Brighton.

Pese a ello, Brighton gana dinero: lo fichó el pasado verano al Hellas Verona por 11 millones.

Con el Brighton solo jugó nueve partidos, mientras que con el París ya suma catorce.

Coppola, nacido en Bussolengo, ha sido internacional con Italia en dos ocasiones. Su padre es italiano y su madre, neerlandesa.

En París firmó hasta mediados de 2031, y el ambicioso club busca fichar este verano a Anis Hadj Moussa.

La estrella del Feyenoord, internacional con Argelia, nació en la capital francesa.

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