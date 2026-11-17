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El Brighton & Hove Albion prepara la primera oferta oficial por Vitao, central de 18 años, mientras el Atlético Mineiro trata de renovarle. El contrato del joven con el club sudamericano vence en diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 20 millones de euros (16,7 millones de libras) para los clubes extranjeros.

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El Brighton toma la delantera en la puja europea

Según TEAMtalk, el Brighton se dispone a dar el primer paso por Vitao tras seguir de cerca al defensa durante un largo periodo . El equipo de captación del club de la costa sur lleva tiempo trabajando para adelantarse al Everton, su rival en la Premier League, en la puja por su fichaje. Mientras tanto, el Atlético Mineiro, con sede en Belo Horizonte, intenta ofrecer al joven una subida salarial considerable para reforzar su posición negociadora.

Las negociaciones para su renovación se atascan por su valoración

La ampliación del contrato del central permitiría al club brasileño elevar su cláusula de rescisión y proteger a uno de sus jugadores más valiosos. Actualmente posee el 80 % de sus derechos económicos, mientras que el futbolista y sus representantes tienen el 20 % restante. La directiva está decidida a rechazar cualquier oferta inferior al importe de su cláusula actual durante el próximo mercado de invierno.

Sin embargo, el informe señala que los dirigentes han fijado internamente un mínimo de 18 millones de euros (15 millones de libras) para siquiera plantearse entablar negociaciones serias en enero. Su intención es retener al joven al menos hasta el próximo verano, convencidos de que seguir jugando con regularidad en Brasil favorecerá su desarrollo y aumentará su valor de mercado.

Los grandes clubes europeos siguen su consolidación en el primer equipo

Más allá del interés de la Premier League, varios de los clubes más importantes del fútbol europeo siguen de cerca la situación del joven en Sudamérica. Real Madrid y Barcelona, dos gigantes de La Liga, están pendientes de su evolución, al igual que el Paris Saint-Germain, campeón de Francia, y el AC Milan, de la Serie A.

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A los ojeadores de todo el continente les ha impresionado cómo el internacional brasileño en categorías inferiores combina la fortaleza física y el dominio del juego aéreo con la serenidad técnica cuando tiene el balón. Esas cualidades le han ayudado a afianzarse esta temporada en el primer equipo que dirige Eduardo Dominguez, con el que ya suma alrededor de 18 partidos y un gol.

Su salida en invierno cobra fuerza

Aunque sacar al joven de Brasil a mitad de la temporada europea sigue siendo una tarea difícil, la posibilidad de un traspaso en enero cobra cada vez más fuerza. Con el Brighton mucho más adelantado que sus rivales en la puja, se espera que la directiva del club presente pronto una primera propuesta. Además, las dificultades del Atlético Mineiro para conseguir que firme un contrato mejorado apuntan a que su marcha a Europa es ya solo cuestión de tiempo.