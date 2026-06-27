El Brighton paga 23 millones de euros por el sustituto holandés de Van Hecke

Pascal Struijk deja el Leeds United para fichar por el Brighton & Hove Albion, según The Athletic y Fabrizio Romano. Ambos clubes acordaron verbalmente un traspaso de 20 millones de libras (unos 23,2 millones de euros).

El central, de 26 años, tenía contrato hasta 2027, así que el Leeds prefería venderlo ahora para evitar perderlo gratis.

Leeds intentó retenerlo con una nueva oferta, pero el defensa belga-neerlandés buscaba un nuevo reto.

Su salida pone fin a ocho años y medio en Elland Road, donde jugó 196 partidos y ayudó a ganar la Championship en 2019/20 y 2024/25 tras formarse en el Ajax.

El Brighton buscaba un nuevo central tras vender a Jan Paul van Hecke al Tottenham por 52 millones de libras (60,3 millones de euros).

Struijk no es el único que se marcha: el portero Illan Meslier ya se despidió, y se espera que Harry Wilson sea presentado el 1 de julio tras acordar su contrato.