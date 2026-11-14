El Brighton, dispuesto a competir con el Real Madrid y el Barcelona por una sensación defensiva brasileña de 18 años valorada en 12 millones de libras de cara al mercado de enero

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El Brighton & Hove Albion se prepara para competir con el Real Madrid y el Barcelona por el central Vitao, del Atlético Mineiro, de cara al mercado de fichajes de enero. El club de su infancia valora al defensa brasileño de 18 años en unos 12 millones de libras tras una destacada temporada en la que se ha dado a conocer en Sudamérica.

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El Brighton se suma a la puja por un talento sudamericano

Según TEAMtalk, el Brighton está dispuesto a apostar fuerte por Vitao, cuya rápida progresión siguen clubes de Inglaterra, España, Francia e Italia. Tras formarse en las categorías inferiores del Mineiro, el joven central lleva tiempo considerado dentro del club como un talento capaz de llegar a la élite europea. Sus actuaciones, marcadas por la seguridad que muestra en el primer equipo, lo han situado en el punto de mira de varios grandes clubes.

Su temporada de irrupción fija el listón de su valoración

Pese a su juventud, el canterano ya ha disputado 18 partidos en todas las competiciones con el club de Belo Horizonte durante una llamativa temporada de irrupción en el fútbol sénior. Nueve de esas participaciones han sido en la primera división brasileña, donde también ha marcado un gol y ha mantenido un alto nivel en defensa.

El informe señala que su club preferiría retenerlo hasta el verano de 2027, aunque sus dirigentes prevén recibir ofertas formales de las cinco grandes ligas europeas en las próximas semanas. Una operación que alcanzase su valoración de 12 millones de libras en el nuevo año convertiría al prometedor joven en una de las ventas más caras de la historia del club brasileño.

Los grandes clubes europeos siguen al internacional juvenil

Conocido por descubrir talentos emergentes del fútbol sudamericano, el equipo de captación del Brighton lleva mucho tiempo siguiendo de cerca la trayectoria del defensa. Sin embargo, hacerse con sus servicios no será nada sencillo, dada la entidad de los rivales europeos interesados en él de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

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Ojeadores del Real Madrid en Sudamérica han visto jugar al internacional brasileño sub-20 en varias ocasiones, mientras que el Barcelona, el Paris Saint-Germain y el AC Milan también siguen de cerca su progresión. Con tantos equipos de élite pendientes de él, los dirigentes del Brighton saben que deben actuar con rapidez si quieren imponerse en la puja por su fichaje.

Su contrato marca las negociaciones de invierno

Por ahora, Vitao está plenamente centrado en mantener su nivel en la competición nacional y seguir desarrollándose en su país esta temporada. El Mineiro cuenta con una sólida posición negociadora tras firmar con el joven un nuevo contrato en enero, vigente hasta 2028, que le permite retenerlo hasta que llegue una oferta adecuada. Aun así, su salto al fútbol europeo parece inevitable a corto plazo mientras el Brighton prepara una oferta para invierno.