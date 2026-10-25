El Bournemouth asestó un doloroso golpe a su anfitrión, el Manchester United, tras imponerse por tres goles a cero en el duelo que les enfrentó la noche del domingo en el estadio de Old Trafford, dentro de los partidos de la octava jornada de la Premier League, dejando tras de sí cifras llamativas que confirman su capacidad para incomodar a los locales en su propia casa.

La cadena "Opta", especializada en estadísticas, reveló una cifra excepcional lograda por el Bournemouth, tras adelantarse por tres goles sin respuesta en el estadio de Old Trafford por tercera vez en la historia de sus participaciones en la Premier League.

La cadena explicó que el Bournemouth ya había logrado esta hazaña en diciembre de 2023, para luego repetirla en diciembre de 2024, antes de volver a golpear con fuerza nuevamente en el feudo del Manchester United, igualando así la gesta del Liverpool y el Manchester City, los dos únicos equipos que también lograron adelantarse por tres goles sin respuesta en el mismo estadio tres veces en la competición.

Las cifras llamativas no se detuvieron en este punto, pues "Opta" puso de relieve la huella del inglés Marcus Tavernier, quien mantuvo su presencia influyente en los enfrentamientos del Bournemouth en el estadio de Old Trafford.

Según la cadena, Tavernier contribuyó de forma directa en cinco goles en la Premier League en este estadio, tras marcar dos goles y dar tres asistencias, colocando su nombre entre una selecta lista de jugadores ingleses que han dejado una huella goleadora en el feudo del Manchester United en condición de visitantes.

En este aspecto, solo superan a Tavernier Harry Kane y Steven Gerrard, después de que cada uno marcara seis goles en el estadio de Old Trafford durante sus participaciones ante el Manchester United en calidad de visitantes.

De este modo, la victoria del Bournemouth no fue un simple triunfo de tres puntos, sino que trajo consigo cifras históricas que volvieron a poner el foco sobre el sufrimiento del Manchester United ante sus rivales en su propio campo, y confirmaron que el estadio de Old Trafford ya no es el fortín difícil de penetrar que era en el pasado.







