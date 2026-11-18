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Giorgio Chiellini, exdefensa y actual directivo de la Juventus, habla de la situación actual y de la diferencia entre el fútbol italiano y la Premier. También recuerda al equipo en el que jugó: Conte, Allegri y Cristiano Ronaldo.

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Giorgio Chiellini, hoy Chief Club Affairs Officer de la Juventus, declaró en el pódcast Business of Sport: «Si piensas que el Bournemouth, con todos mis respetos, puede gastar mucho más que la Juventus hoy, y si nos lo hubieras dicho hace diez años, todos nos habríamos reído ante esa idea...». A continuación, sus declaraciones, recogidas por Tuttosport.

LA DIFERENCIA CON LA PREMIER

«Tengo curiosidad por saber cuál será la situación dentro de cinco años. Los únicos que pueden competir con la Premier League no son los campeonatos, sino los equipos por separado. Podemos citar al Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Barcelona».

LOS JÓVENES Y LOS ENTRENADORES

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«Por no invertir en el desarrollo del talento. Somos tierra de defensas y grandes talentos, pero ahora no tenemos verdaderos defensas ni grandes talentos. Tenemos excelentes entrenadores, pero también necesitamos un buen desarrollo desde la base. Hemos tenido muchos entrenadores italianos que también han ganado la Premier League: Carlo Ancelotti, Antonio Conte y Roberto Mancini».

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«Tuvimos a jugadores como Bonucci, además de mí, que disputaron aquel partido. Sabíamos lo importante que era decir “calma, calma, calma”, y el entrenador lo sabía con certeza. Eso fue lo que dijimos al final de la primera parte. Sabíamos que la presión sobre Inglaterra era muy alta, y sigue siéndolo. La selección inglesa siempre está sometida a una fuerte presión de los medios y los aficionados, sobre todo en casa. Era una ventaja que sabíamos que teníamos y la aprovechamos».

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LA JUVENTUS ACTUAL Y LA FAMILIA AGNELLI

«Creo que la directiva que tenemos hoy puede ayudar al club a volver lo antes posible. La familia es la garantía de la continuidad de las victorias. La familia que posee el club desde hace cien años es una garantía para los aficionados, los jugadores y la entidad. La Juventus es única porque pertenece a la misma familia desde hace más de cien años. Es una característica que debemos destacar y preservar. La Juventus volverá a ganar. Estaremos todos allí para celebrarlo juntos».

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CHIELLINI Y LA JUVENTUS

«No es una cuestión de fidelidad. Es una cuestión de sentirse parte de una familia. Trabajo para la Juventus ocupándome de las relaciones institucionales. Mi cargo es el de Chief Club Affairs Officer. Me ocupo de las relaciones con la Lega, la Federación, European Football Clubs, la UEFA y la FIFA, además de una parte relacionada con la formación y la innovación en el ámbito corporativo de la Juventus».

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CONTE Y ALLEGRI

«Los dos entrenadores de mi carrera son Conte y Allegri. Dos líderes muy distintos, pero ambos grandísimos líderes. Son dos entrenadores diferentes, con un liderazgo y una personalidad enormes, expresados de distintas maneras. Con Conte encontramos un entendimiento muy bueno, dentro y fuera del campo, con características que encajaban perfectamente. Pero jugamos tanto con cuatro como con tres atrás. Habríamos podido jugar de distintas maneras. La calidad de los jugadores es lo que marca la diferencia. La táctica es algo que puedes crear y moldear como un traje a medida para el equipo del que dispones».

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LAS FINALES DE CHAMPIONS

«En 2017 llegamos con una gran confianza en nuestras posibilidades. No era arrogancia. Era la segunda final en tres años y habíamos disputado una gran competición. Éramos más fuertes que dos años antes, sobre todo en cuanto a la personalidad necesaria para llegar a una final. En el periodo en que me licencié jugué dos veces contra el Barcelona, en cuartos de final, y marqué un gol. Probablemente fue la mejor semana de mi carrera».

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CRISTIANO RONALDO

«Ser el capitán de Cristiano Ronaldo fue muy bonito. Recibir al mejor jugador y al máximo goleador siempre es algo bueno. No entrenaba más que los demás en cuanto a cantidad, pero entrenaba más duro que ellos. Cuando aumentaban las dificultades, él elevaba su nivel. Siempre lo hacía. Era un jugador de otra categoría, único en su género. En los partidos más importantes siempre estaba listo y marcaba la diferencia. También era un líder en el campo. No necesitaba hablar demasiado. Bastaban pocas palabras. Era muy respetuoso, entrenaba bien y, cuando lo necesitábamos, siempre respondía».