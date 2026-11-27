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El inicio de cuento de hadas del Bournemouth en las competiciones europeas alcanzó nuevas cotas el jueves por la noche con una victoria histórica en España. El equipo de Marco Rose remontó un gol en contra pese a quedarse con diez jugadores en la primera parte y mantuvo su pleno de victorias en la Europa League.

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El Bournemouth remonta en la segunda parte pese a jugar con diez

Iago Aspas adelantó al Celta de Vigo con un disparo con efecto y Bafode Diakite fue expulsado en el minuto 24 por una entrada a destiempo. Los visitantes llegaron al descanso con un gol en contra y un jugador menos. Pese a jugar más de una hora con diez, el Bournemouth controló el partido tras el descanso.

A comienzos de la segunda parte, Amine Adli centró para que Alvaro Rodriguez empatara de cabeza. Después, el suplente Rayan marcó el gol de la victoria a falta de 12 minutos para el final y selló el triunfo por 2-1 .

Adli destaca el carácter del equipo tras la remontada

En declaraciones a TNT Sports después del partido, Adli elogió la capacidad de reacción de su equipo en España. "Demostramos mucho carácter", afirmó. "Es increíble remontar así y volver a casa con los tres puntos".

También explicó qué pensó antes de dar la asistencia del empate. "Buscaba a alguien en el área", añadió Adli. "Sé que Alvaro va muy bien por alto y estaba bien colocado, así que intenté poner un balón peligroso hacia el segundo palo".

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Un hito histórico amplía la mejor racha de victorias del club

El Bournemouth es el primer club inglés que gana sus cinco primeros partidos europeos y solo el tercero que lo consigue en las grandes competiciones continentales, después del Núremberg en 1961-62 y el Ararat en 1972-73. El triunfo también amplía a diez partidos su récord de victorias consecutivas en todas las competiciones, mientras ocupa el quinto puesto en la Premier League.

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Adli atribuyó la remontada a la confianza del equipo en el descanso.

"Creo que se debió a la mentalidad de los jugadores. Desde que encajamos el gol, e incluso después de la expulsión, siempre creímos en nosotros mismos", señaló. "Lo fantástico es que, en el vestuario, incluso antes de que empezara a hablar el entrenador, todos decían: 'Podemos hacerlo'. Todos estaban motivados y seguían creyendo que podíamos darle la vuelta al partido".

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El líder de la Europa League, cerca de clasificarse para las eliminatorias

El Bournemouth lidera la clasificación de la fase liga de la Europa League y tiene un pie en las eliminatorias. Mantener esa mentalidad inquebrantable será crucial para que el equipo de Rose conserve tanto el liderato europeo como su buena posición en la competición nacional.