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El Bournemouth amplió a 11 partidos su racha de victorias en todas las competiciones al imponerse por 2-1 al Fulham. El suplente Justin Kluivert marcó el gol del triunfo apenas 107 segundos después de entrar al campo, pero el neerlandés acabó expulsado en los últimos instantes por pedir al árbitro que amonestara a un rival. El equipo de Marco Rose ascendió así a los cinco primeros puestos.

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Los suplentes dan la victoria al Bournemouth

La increíble racha del Bournemouth no muestra señales de terminar después de que los cambios de Rose le dieran la victoria por 2-1 en Craven Cottage este domingo. Alex Scott y Kluivert se combinaron para marcar el gol decisivo poco después de cumplirse la hora de juego, apenas 107 segundos después de que ambos saltaran al campo.

Scott logró superar a David Affengruber y cedió el balón a Kluivert, que solo tuvo que empujarlo a la red. Fue la acción decisiva de un encuentro vibrante, tras el que el Bournemouth sigue invicto desde el 10 de octubre.

El error de Bassey sale caro

El capitán del Fulham, Calvin Bassey, había sido noticia antes del inicio del partido después de que Alvaro Arbeloa descartara la venta en enero del jugador, a quien, según se ha informado, pretende el Manchester United. Pero Bassey tuvo la culpa del primer gol, en el minuto 21: dudó y regaló el balón a Rayan, que encontró a Evanilson para que este asistiera a Marcus Tavernier.

Rodrigo Muniz empató de penalti siete minutos después, tras una falta de Adrien Truffert sobre Josh King. Ya al comienzo de la segunda parte, el VAR anuló un gol de Junior Kroupi para el Bournemouth por fuera de juego de Rayan en la jugada previa.

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Kluivert, expulsado en los últimos instantes

Djordje Petrovic había mantenido la ventaja del Bournemouth con una gran parada ante King en el minuto 74, pero aún quedaba tiempo para un final agitado. El Fulham no consiguió empujar el balón a la red tras un córner bien avanzado el tiempo añadido y, en los últimos segundos, Kluivert vio la segunda amarilla por pedir al árbitro Stuart Attwell que amonestara a un rival.

El equipo local no pudo contar con Oscar Bobb, que se perderá el periodo festivo por una lesión en la ingle .

El Bournemouth asciende a los cinco primeros puestos

La victoria sitúa al Bournemouth entre los cinco primeros de la Premier League, y The Sun señaló que ningún equipo de las cinco grandes ligas europeas gana con tanta frecuencia como él en estos momentos. El Fulham, mientras tanto, sigue 17.º, justo por encima de la zona de descenso. El equipo de Rose buscará ahora su duodécima victoria consecutiva, pero tendrá que hacerlo sin Kluivert, sancionado para el próximo partido.