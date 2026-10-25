Eli Junior Kroupi, el joven delantero del Bournemouth que despierta el interés del Barcelona, ha tomado una decisión sobre su futuro internacional, confirmando que representar a la selección francesa es su objetivo, pese a tener también la posibilidad de jugar para las selecciones de Costa de Marfil y Portugal gracias a sus raíces familiares.

Kroupi, nacido en la ciudad francesa de Lorient en 2006, es uno de los talentos emergentes que ha llamado la atención en los últimos tiempos, tras ofrecer actuaciones destacadas con el Bournemouth que lo han convertido en objeto de interés de varios grandes clubes.

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La dirección deportiva del Barcelona sigue la evolución del joven delantero, especialmente tras la salida de Robert Lewandowski, según el diario catalán "Sport". Kroupi no es un delantero puro en el sentido tradicional, ya que se caracteriza por su capacidad para moverse con libertad en las distintas posiciones de la línea de ataque.

Por su parte, Tiago Pinto, director ejecutivo del Bournemouth, respondió a las informaciones que circulan sobre el interés de los grandes clubes en el jugador, confirmando el firme compromiso del club inglés con él, incluso en caso de que lleguen ofertas económicas cuantiosas.

Pinto afirmó: "No venderemos a Kroupi aunque el Barcelona o el Liverpool ofrezcan 100 millones de euros. Eso está totalmente descartado".

Kroupi está alejado de los terrenos de juego desde el pasado julio, tras sufrir una fractura en un metatarsiano, aunque ya ha empezado los pasos para regresar a la competición con el equipo.

El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, confirmó que el jugador ya ha regresado a los entrenamientos grupales, insinuando la posibilidad de que aparezca ante el Manchester United este domingo en el estadio de Old Trafford.

Resuelto el asunto internacional

Según "Sport", Kroupi ha puesto fin a la polémica sobre la selección a la que representará, tras confirmar su decisión de vestir la camiseta de Francia, pese a tener raíces marfileñas por parte de padre y portuguesas por parte de madre, lo que le permitía elegir una de las tres selecciones.

El joven delantero ya ha representado a las selecciones de Francia en categorías inferiores. Además, Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, reveló el pasado mayo que la federación portuguesa había contactado con el jugador.

Pero Kroupi confirmó que su elección está decidida, declarando a "DAZN Francia": "Siempre he jugado en las selecciones juveniles de Francia, nací en Francia y empecé a jugar allí también. No me veo yendo a una cultura que no conozco. La selección francesa es mi objetivo".



