No hace ni dos semanas que se reflexionaba sobre Fabio Silva y una posible salida de Dortmund. Al fin y al cabo, el periodo de fichajes de verano entraba en su recta final y, además, el jugador de 24 años había sido solo un espectador en el arranque de la Bundesliga contra el HSV (2-0).

A su ausencia de la convocatoria le habían precedido palabras contundentes tras la Supercopa contra el Bayern. Silva había marcado como revulsivo el gol del Dortmund en la derrota por 1-2 y después expresó de forma clara y rotunda su deseo de tener más minutos. «Veremos qué pasa», dijo entonces, queriendo decir: veremos si me quedo o no.

Silva se quedó, aunque varios clubes de España y Turquía supuestamente se habían interesado por él. Mientras tanto, nada ha cambiado en su rol en el BVB. 28 minutos en la Bundesliga ante el TSG Hoffenheim, 15 minutos en la Champions League contra el FC Villarreal. Su actuación durante los 90 minutos en la Copa de Alemania ante el HEBC, equipo de quinta categoría de Hamburgo, habla por sí sola.

Sin embargo, lo que ha hecho en sus 43 minutos de juego en dos victorias inmensamente importantes es notable. Contra el Hoffenheim, tras entrar por Konstantinos Karetsas, se convirtió de inmediato en el hombre del partido con el gol del empate y su participación en el 3-2.

Contra el Villarreal le puso a Guirassy el gol de la ventaja y volvió a inclinar el partido del lado del BVB. Casi más importante aún: Silva transmite una energía que arrastra literalmente a sus compañeros. Sus condiciones están fuera de toda duda, y su intensidad y disposición parecen haber alcanzado un nuevo nivel.

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«Juntos, juntos»: Guirassy tiene ganas de una doble punta

«Nos gusta mucho jugar juntos», dijo Guirassy tras la victoria del martes por la noche. El goleador del Dortmund prefirió hablar mucho más de su compañero que de su partido número 100 con la camiseta aurinegra y de su doblete. «En los entrenamientos nos divertimos mucho juntos, es un súper jugador».

Silva difícilmente podría haber reforzado más su deseo de tener más influencia y minutos de los que lo hizo con sus dos magníficas actuaciones saliendo desde el banquillo. La pregunta ahora es, y conviene recordar el debate sobre Deniz Undav impulsado por Julian Nagelsmann durante el Mundial, si el mejor papel de Silva es el de agitador en los minutos finales o si no debería tener más tiempo de juego para potenciar aún más, durante más tiempo y posiblemente mejor, sus virtudes. O si su papel ideal es el de revulsivo. En Amazon Prime, por ejemplo, los expertos Mats Hummels y Christoph Kramer se preguntaron si Silva, como titular, quizá incluso podría llevar menos su energía y sus cualidades al campo que como revulsivo.

El hecho es que en la pasada temporada Silva sí decepcionó algunas veces como titular. ¿Sería distinto ahora? Difícil de decir mientras no se pruebe. O, como lo formuló el director deportivo Ole Book: «No voy a decirle al entrenador la táctica o la formación. Pero creo que todos estamos constatando ahora mismo que Fabio lo está haciendo de maravilla».

En cualquier caso, el portugués está respaldando sus aspiraciones de tener más minutos, opinó Book.

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Fabio Silva y Serhou Guirassy se complementan

Gregor Kobel también es admirador y defensor suyo. «Está a tope» ahora mismo, dijo el portero del BVB en Prime Video. «Aporta una energía fantástica al juego. Estuvo muy vivo, corrió mucho y generó peligro desde la primera acción».

Guirassy utilizó dos veces la palabra «juntos» cuando habló de Silva. En la temporada en curso, ambos delanteros se han asistido mutuamente un gol cada uno. Los dos se complementan a la perfección, ya que por naturaleza presentan perfiles distintos, pero también pueden intercambiar con fluidez los papeles de asistente y goleador.

Niko Kovac, entrenador del BVB, puede considerarse afortunado de tener a dos delanteros en tan buena forma y que, además, funcionen juntos. Ha llegado el momento de alinear a Guirassy y Silva «juntos», desde el inicio.

El próximo partido en casa contra el SC Paderborn (sábado, 15:30) sería el escenario ideal para ponerlo a prueba.



