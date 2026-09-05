El Borussia Dortmund también gana su segundo partido de la Bundesliga gracias a una remontada espectacular

El Borussia Dortmund mostró capacidad de reacción este sábado. Die Schwarzgelben parecían abocados a una desventaja de 2-0 sin remedio ante un TSG Hoffenheim superior, pero en la última media hora los visitantes se mostraron de lo más eficaces: 2-3. Serhou Guirassy, Fábio Silva y un gol en propia puerta de Albian Hajdari firmaron la gran remontada del Dortmund, donde Joey Veerman entró al inicio de la segunda parte. Tras dos partidos de la Bundesliga, el Dortmund suma seis puntos. El Hoffenheim sigue sin puntuar por ahora.

El Hoffenheim, con Mats Rots y Wouter Burger en el once inicial, llevó la iniciativa en la fase inicial. En ella, sobre todo Adam Hlozek se dejó ver. El disparo del delantero checo se fue rozando la portería de Gregor Kobel.

El suizo tuvo que intervenir poco después para desviar in extremis a córner un excelente intento de Adam Daghim dirigido a la escuadra lejana. Kobel volvió a sostener a su equipo poco después con un reflejo felino ante un cabezazo de Hlozek.

Estaba claro que el Hoffenheim era el mejor equipo y, justo antes del descanso, el conjunto de Christian Ilzer se adelantó con merecimiento. Vladimír Coufal cedió atrás para Leon Avdullahu, que con un precioso disparo con rosca marcó su cuarto gol como futbolista profesional: 1-0.

Diez minutos después del descanso llegó también el 2-0. Tim Lemperle superó con una facilidad insultante al defensa del Dortmund Joane Gadou y marcó con un disparo que entró tras tocar en la pierna del desafortunado Waldemar Anton.

Anton no se vino abajo y poco después fue de gran valor en el gol que metió de nuevo al Dortmund en el partido. El defensa, incorporado al ataque, cedió al centro para Guirassy, que batió al guardameta Oliver Baumann con una vaselina: 2-1.

El Dortmund ganó confianza con ese gol y poco después hizo el empate por medio del ex del PSV Fábio Silva, que fue lanzado por Guirassy y encontró la escuadra con la izquierda: 2-2.

A cinco minutos del final, la situación se volvió aún más loca para el Dortmund. Silva asistió al debutante suplente Ethan Nwaneri, que vio cómo su remate acababa dentro tras tocar en el defensa del Hoffenheim Hajdari: 2-3.