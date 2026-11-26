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El Borussia Dortmund habría fijado un precio altísimo para la joven promesa Joane Gadou tras una serie de actuaciones destacadas con el líder de la Bundesliga. El defensa francés se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol europeo y ha despertado el interés de varios grandes clubes.

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Los grandes de Europa siguen a la joven promesa del Dortmund

La carrera por fichar a Gadou, del Dortmund, se intensifica a medida que los grandes clubes europeos empiezan a concretar su interés por el talentoso central. Tras una actuación contundente en el empate 1-1 del Dortmund ante el Arsenal en la Champions League el martes, la reputación del jugador de 19 años se ha disparado en todo el continente. Ojeadores de la Premier League, LaLiga y la Ligue 1 han acudido con frecuencia al Signal Iduna Park para seguir de cerca su rápida progresión esta temporada.

Según informa BILD, citado por Bulinews, el club del norte de Londres es solo uno de los grandes interesados : Liverpool, Manchester United, Real Madrid y Paris Saint-Germain también siguen muy de cerca al jugador. El versátil francés se ha adaptado sin problemas a la vida en Alemania y se ha consolidado como un pilar de un Dortmund que ahora mismo lidera la Bundesliga por delante del Bayern de Múnich.

La capacidad del Dortmund para desarrollar jóvenes talentos es bien conocida, pero la rapidez del ascenso de Gadou ha sorprendido a muchos. Tras llegar en verano procedente del RB Salzburgo por una cantidad ligeramente inferior a los 20 millones de euros, el defensa ha justificado de inmediato la inversión del club. Su presencia física y su serenidad con el balón lo han convertido en una pieza indispensable para el conjunto de Westfalia, que aspira a conquistar títulos nacionales y europeos en 2026.

El Dortmund exige una cifra récord

Los dirigentes del Dortmund son conscientes del creciente interés que despierta su joven estrella y han adoptado una postura firme sobre su futuro. Según las informaciones, el club ni siquiera se sentará a negociar por menos de 80 millones de euros. Con esta elevada exigencia pretende disuadir a los posibles compradores en el próximo mercado de enero, ya que está decidido a conservar a su jugador más valioso para luchar por el título durante la segunda mitad de la temporada.

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El elevado precio refleja tanto el potencial de Gadou a largo plazo como su impacto inmediato en el primer equipo. Titular con regularidad desde su llegada, ha demostrado que puede rendir ante los mejores y, en particular, ha neutralizado a delanteros de gran coste en recientes partidos europeos. Para clubes como el Arsenal y el Liverpool, hacerse con un defensa de semejante potencial exigiría un desembolso comparable al de sus fichajes defensivos más caros.

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Gadou revela sus grandes objetivos profesionales

Mientras en los despachos se habla de valoraciones y traspasos, el jugador sigue centrado en llegar a lo más alto del fútbol. Al internacional francés en categorías inferiores no le falta confianza: recientemente expresó su deseo de ser considerado el mejor del mundo en su posición. Su rendimiento sobre el terreno de juego ha estado a la altura de sus ambiciosas palabras y ha seguido elevando su valor de mercado semana tras semana.

«No me pongo límites. Quiero estar entre los mejores jugadores en mi posición. Esa es mi ambición», afirmó el defensa francés en una conversación reciente con Ruhr Nachrichten.

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La solidez defensiva, clave para los aspirantes

La importancia de la solidez defensiva es un tema recurrente en toda la liga, e incluso los rivales reconocen la necesidad de contar con jugadores de primer nivel en la zaga. Mantener esa base defensiva será fundamental para el Dortmund si quiere resistir el empuje del Bayern de Múnich y del Friburgo en la lucha por el título. Con Gadou como pieza central de sus planes, el club se siente bien situado para competir, pese al ruido procedente de Inglaterra y España. Salvo que algún club esté dispuesto a pagar los asombrosos 80 millones de euros en los que está valorado, todo apunta a que el joven seguirá en Alemania y continuará allí su notable progresión en el futuro próximo.