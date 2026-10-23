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El Borussia Dortmund y su patrocinador principal, Vodafone, han puesto en marcha una iniciativa digital para animar a los aficionados que acuden al Signal Iduna Park a guardar el móvil durante los partidos. Quienes no consulten la pantalla mientras el balón esté en juego acumularán puntos con los que podrán ganar premios exclusivos del BVB.

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Los aficionados ganan premios por desconectar

El club de la Bundesliga ha incorporado a su aplicación oficial BVB la función voluntaria «Fan Mode» para reducir las distracciones causadas por los móviles en las gradas durante los partidos en casa. Disponible en dispositivos iOS y Android para los espectadores que activen los servicios de ubicación para confirmar su presencia en el estadio, la función opera de forma similar al modo avión. Una vez activada y bloqueada, la aplicación concede puntos por cada minuto que el móvil permanece sin usarse mientras se disputa el partido.

Una encuesta pone de relieve el aumento de las distracciones en las gradas

Anunciada en la web oficial del club, la iniciativa llega tras una encuesta realizada por Vodafone en 2023 a 1.000 aficionados que acuden habitualmente a los partidos. El estudio reveló que el 63 % utiliza con frecuencia el móvil durante los encuentros, junto con una creciente frustración por los selfis, las retransmisiones en directo y las redes sociales en las gradas.

Para subrayar el deseo de preservar el ambiente de los días de partido, el director general del Dortmund, Carsten Cramer, declaró: «Con Vodafone tenemos un socio que no solo entiende lo que la tecnología es capaz de hacer, sino también cuándo debe pasar a un segundo plano. «Fan Mode» envía un mensaje contundente: una empresa tecnológica mundial utiliza específicamente su capacidad de innovación para proteger una experiencia que ninguna tecnología puede reemplazar».

«Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, animando y conteniendo la respiración al unísono: este aquí y ahora es irrepetible. Y eso es exactamente lo que juntos estamos poniendo en el centro de todo».

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El director de Vodafone respalda la iniciativa en el estadio

Aunque los espectadores pueden consultar sus dispositivos durante el descanso, deben volver a activar la función en la aplicación para la segunda parte antes de que la acumulación de puntos termine con el pitido final. Los aficionados que menos veces desbloqueen la pantalla y acumulen más puntos podrán ganar camisetas firmadas del BVB y vales para la tienda del club.

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El director general de Vodafone Alemania, Marcel de Groot, animó a los aficionados a disfrutar del espectáculo en directo: «Quien va a un partido de fútbol debe vivir el momento y las emociones, no limitarse a mirar la pantalla de un móvil. Dejemos los teléfonos en el bolsillo más a menudo en el estadio y centrémonos en lo que sucede en el campo y en las gradas».

El partido ante el Eintracht Frankfurt marcará el estreno oficial

Los aficionados podrán probar por primera vez la nueva función de la aplicación cuando el Dortmund reciba al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga en el Signal Iduna Park el sábado 24 de octubre. Se espera que más de 81.000 espectadores llenen las gradas en el encuentro del fin de semana, en el que el club pondrá en marcha el sistema. Tras su estreno el sábado, el programa de recompensas seguirá activo en todos los partidos posteriores en casa durante el resto de la temporada.