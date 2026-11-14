El Borussia Dortmund decide no renovar su polémico acuerdo de patrocinio con Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania

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El Borussia Dortmund ha confirmado que no renovará su polémico acuerdo de patrocinio con el fabricante alemán de armamento Rheinmetall cuando el contrato expire en junio de 2027. La alianza comercial ha suscitado una fuerte oposición entre los aficionados del club de la Bundesliga desde que se firmó en 2024.

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El voto de los socios lleva al fin del acuerdo comercial

El presidente del Dortmund, Carsten Cramer, anunció la decisión el viernes, por lo que la colaboración de tres años concluirá según lo previsto el 30 de junio de 2027. El acuerdo con la empresa del sector de defensa ha dividido a la afición en distinto grado e incluso ha llevado a algunos seguidores a dejar de apoyar al club por completo. En la asamblea general anual de 2024, los socios votaron formalmente a favor de una moción que exigía a la directiva no prorrogar el acuerdo.

El presidente del club respeta el rechazo de la afición

La empresa figura como «socio campeón» y sus pancartas ocupan un lugar destacado en las vallas publicitarias a pie de campo durante los partidos, pero sigue siendo objeto de debate en el Signal Iduna Park.

Fundada en 1889 con el nombre de «Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft», la compañía fue uno de los mayores fabricantes de armas de Alemania durante las dos guerras mundiales y recurrió al trabajo forzado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.

En una entrevista publicada el viernes en la web oficial del club, Cramer reconoció la intensidad del rechazo al acuerdo entre socios y aficionados: «Naturalmente, lo tuvimos en cuenta en nuestras conversaciones con Rheinmetall y nos lo tomamos en serio. Somos conscientes, por supuesto, de que nuestra colaboración ha sido controvertida desde el principio».

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La marcha del patrocinador reduce el margen presupuestario

Renunciar al lucrativo acuerdo dejará un vacío notable en los ingresos comerciales del club de Westfalia cuando el contrato actual expire al final de la próxima temporada. Cuando se firmó el acuerdo en 2024, medios alemanes informaron de que el patrocinio podía reportar al club de la Bundesliga hasta 9 millones de euros (10 millones de dólares) al año.

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Al abordar las consecuencias económicas del fin de la relación comercial, Cramer explicó que la directiva debe ajustar sus futuros presupuestos: «A partir del verano de 2027, perderemos los ingresos del acuerdo de patrocinio. Es un hecho. Eso reduce nuestro margen de maniobra financiero. Tendremos que establecer nuevas prioridades para las inversiones previstas y estudiar detenidamente cómo encontrar soluciones viables».

El aspirante al título prepara el partido ante el Gladbach

Mientras la directiva busca ingresos comerciales que sustituyan a los del patrocinio antes de 2027, el entrenador Niko Kovac ha llevado a su equipo a firmar un buen comienzo de temporada sobre el césped. Segundo en la Bundesliga con 21 puntos en nueve partidos, el Dortmund solo está por detrás del líder, el Bayern de Múnich, por diferencia de goles. Tras el parón de selecciones de noviembre, el Dortmund volverá a competir en liga el sábado 21 de noviembre como visitante ante el Borussia Monchengladbach.