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El Borussia Dortmund falló el domingo por la noche ante el Bayer Leverkusen. El líder de la Bundesliga se adelantó 1-0 gracias a un gran gol de Félix Nmecha, pero después no pudo con los visitantes, que jugaron con intensidad: 1-2. El Dortmund aventaja ahora en un punto al Bayern de Múnich, que el sábado no marcó ante el Hamburger SV. El Leverkusen está a solo dos puntos del Dortmund.

En el Dortmund, Joey Veerman formó el doble pivote junto a Jobe Bellingham. El internacional neerlandés vio cómo Nmecha marcaba el 1-0 con una acción espectacular. El alemán sorteó a dos rivales y culminó la jugada con un disparo colocado al palo largo.

Ibrahim Maza ha sido uno de los jugadores más destacados del Leverkusen esta temporada. El argelino lo intentó desde unos treinta metros y su potente disparo se marchó por muy poco junto a la portería de Gregor Kobel.

Patrik Schick tuvo poco después una ocasión aún más clara. Justo delante de Kobel, el checo disparó directamente contra el guardameta suizo, que reaccionó rápido y evitó el gol. Nathan Tella no llegó por poco al rechace.

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Afonso Moreira fue el siguiente en intentarlo, pero tampoco pudo superar a Kobel. El guardameta desvió un potente disparo del portugués que iba a la escuadra. El Dortmund respondió por medio de Serhou Guirassy, que remató de volea tras un pase perfecto al espacio de Veerman, aunque le faltó precisión y el balón se marchó por encima del larguero.

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En la segunda parte, el Leverkusen logró un merecido empate. Schick conectó un córner sacado por Aleix García y marcó su gol número 100 en la Bundesliga con un buen cabezazo que botó antes de entrar: 1-1.

El Leverkusen ganó aún más confianza y aprovechó su impulso para ponerse también por delante en el Signal Iduna Park. Equi Fernandez cabeceó a la red un centro de Moussa Diaby: 1-2.

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El rapidísimo Diaby tuvo varias oportunidades al contragolpe para sentenciar el partido, pero siempre se topó con Kobel, que mantuvo vivo el encuentro.

El Dortmund, sin embargo, no tuvo en absoluto su día, no generó más ocasiones claras en el tiempo añadido y sufrió así una dolorosa derrota. Además, es apenas la primera derrota de la temporada en la Bundesliga para los aurinegros.