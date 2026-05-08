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El Borussia Dortmund asesta un duro golpe al Eintracht de Fráncfort en la lucha por las copas europeas

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
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El Borussia Dortmund venció 3-2 al Eintracht Fráncfort. Los visitantes empezaron bien y se adelantaron pronto, pero perdieron la ventaja antes del descanso. Así, el equipo de Fráncfort desperdició puntos clave en su lucha por Europa. 

El Eintracht soñó al principio y se adelantó a los 60 segundos: tras un lío en el área, Can Uzun controló y colocó el balón en el segundo palo.

El Dortmund reaccionó y, justo antes del descanso, igualó el marcador: contraataque rápido, centro de Julian Ryerson desde la derecha y remate certero de Serhou Guirassy que batió a Michael Zetterer: 1-1. 

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Antes del descanso, Nico Schlotterbeck aprovechó un pase atrás de Maximilian Beier y marcó el 2-1. 

En el 72’, Samuele Inácio sentenció con su primer gol con el BVB. Pareció quedarse atrapado en el área, pero el balón llegó a Beier, quien centró de nuevo. Inácio reaccionó rápido y lo puso por el primer palo: 3-1. 

A tres minutos del final, Ansgar Knauff entró al área, el balón rebotó en el portero Gregor Köbel y Jonathan Burkardt marcó a puerta vacía: 3-2. Ese fue el marcador final.

Tras la victoria del Borussia, el Eintracht depende de los resultados del Friburgo y del Augsburgo. El Friburgo es séptimo y tiene un billete para la fase previa de la Liga de la Conferencia. El Eintracht está a un punto (44) y el Augsburgo a tres. Ambos tienen un partido pendiente. 

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